Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов

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В США рассказали детали о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем снаряды для систем NASAMS, HIMARS, новую бронетехнику и другие системы, в которых нуждается Украина.
россия блокирует не только обмен пленным, но и репатриацию тел погибших военных - Координационный штаб
Россия не только блокирует предложения Украины по обмену пленными, но и игнорирует запросы Киева о репатриации тел погибших украинских защитников, отказываясь возвращать их для надлежащего захоронения.
Много времени посвятили поставке систем ПВО: Остин о "Рамштайн"
Во время сегодняшней встречи в Рамштайн много времени было посвящено поставке систем противовоздушной обороны Украине для защиты ее неба от иранских беспилотников, корейских ракет и других угроз, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
На Киевщине уменьшат освещение улиц в вечернее и ночное время - Кравченко
Уличное освещение в Киевской области будет уменьшено в вечернее и ночное время для экономии электроэнергии в связи с крайне сложной ситуацией с электроснабжением - такое решение было принято на заседании областного штаба обороны.
россияне почти 30 раз ударили по Днепропетровщине: есть раненый
20 мая российские войска 27 раз обстреляли Днепропетровскую область, ранив 42-летнего мужчину, повредив многоквартирный дом, 18 частных домов, 5 хозяйственных построек, гараж, десяток автомобилей, медицинское учреждение, объект инфраструктуры, продуктовый магазин, газопроводы, линии электропередач и 17 солнечных панелей.
Смерть президента Ирана: авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета
Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета из-за технической неисправности. Ранее СМИ назвали смерть президента Ирана Раиси "загадочной", а Time даже решил составить свой "список подозреваемых".
В оккупированном Бердянске пропал свет и связь
В оккупированном Бердянске произошло внезапное отключение электроэнергии, за которым последовали проблемы с водоснабжением, электричеством и связью, затронувшие и другие оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей, причем оккупационные власти обвинили в этом Вооруженные силы Украины и пообещали частичное восстановление электроснабжения только ночью.
Приложение для военных: в Минобороны рассказали, какие функции будет иметь "Армия+"
Приложение для военных "Армия+" будет включать военный билет и электронные отчеты, чтобы уменьшить бумажный документооборот и обеспечить удобную обратную связь, а полный запуск запланирован на начало июля.
Пытаются отбить территорию, которую контролируют оккупанты: Синегубов о работе Сил обороны по Волчанску
По словам Синегубова, россиянам на Харьковщине для того, чтобы продолжать, так сказать, попытки продвинуться дальше нужно подтягивать резервы, что они и демонстрируют последние дни.
По всей Украине 21 мая будут действовать графики почасовых отключений - "Укрэнерго"
Во вторник, 21 мая, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии из-за превышения определенных лимитов потребления, детали можно узнать в облэнерго.