Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов

В пакет военной помощи на 400 млн долларов, о котором было объявлено 10 мая, будут входить, в частности, снаряды к NASAMS, HIMARS и новые единицы бронетехники. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам 22-й встречи по Украине в формате "Рамштайн", передает корреспондент УНН.

"Байден в начале этого месяца объявил о новом пакете помощи на 400 млн долларов. Будут новые снаряды к NASAMS, к HIMARS, новые единицы бронетехники и других систем, в которых нуждается Украина", - рассказал Остин.

Также он напомнил, что пакет по безопасности на 7 млрд долларов также уже был обнародован.

"Также мы доставляем то, в чем Украина сейчас нуждается насущно, особенно 155-мм снаряды и еще очень много уже в пути... Мы должны искать пути, чтобы наша помощь поступала бесперебойно, чтобы в дальнейшем сдерживать российскую агрессию", - сказал Остин.

Дополнение

10 мая США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов.