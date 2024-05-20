Остін розповів, що входитиме до пакета допомоги Україні на 400 млн доларів
Київ • УНН
У США розповіли деталі про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає снаряди для систем NASAMS, HIMARS, нову бронетехніку та інші системи, яких потребує Україна.
До пакета військової допомоги на 400 млн доларів, про який було оголошено 10 травня, будуть входити, зокрема, снаряди до NASAMS, HIMARS та нові одиниці бронетехніки. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції за підсумками 22-ї зустрічі щодо України у форматі "Рамштайн", передає кореспондент УНН.
"Байден на початку цього місяця оголосив про новий пакет допомоги на 400 млн доларів. Будуть нові снаряди до NASAMS, до HIMARS, нові одиниці бронетехніки та інших систем, які потребує Україна", - розповів Остін.
Також він нагадав, що безпековий пакет на 7 млрд доларів також вже було оприлюднено.
"Також ми доставляємо те, що Україна зараз потребує нагально, особливо 155-мм снаряди й ще дуже багато вже в дорозі…Ми мусимо шукати шляхи, щоб наша допомога надходила безперебійно, щоб надалі стримувати російську агресію", - сказав Остін.
Доповнення
10 травня США оголосили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на 400 млн доларів.