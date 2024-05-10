У США оголосили про виділення 400 млн доларів Україні військової допомоги
Київ • УНН
Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів. Як пишуть ЗМІ йдеться про ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові комплекси Javelin та іншу амуніцію.
Сьогодні, 10 травня, США оголосили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на 400 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє пресслужба Білого дому, Байден затвердив виділення 400 млн доларів військової допомоги Україні, які будуть направлені на товари оборонного призначення, а також військову підготовку.
Доповнення
Видання POLITICO писало, що США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.