В США объявили о выделении 400 млн долларов Украине военной помощи

Сегодня, 10 мая, США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Детали

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден утвердил выделение 400 млн долларов военной помощи Украине, которые будут направлены на товары оборонного назначения, а также военную подготовку.

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Издание POLITICO писало, что США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.