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США готують для України новий пакет пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів - Politico

США готують для України новий пакет пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів - Politico

Київ • УНН

 • 24456 перегляди

США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

У п'ятницю, 10 травня, Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Про це з посиланням на власні джерела пише POLITICO, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що після нового наступу російських військ на Харківщині, США планують оголосити про новий пакет підтримки для Сил оборони України.

Пакет, який передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США, включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленскьий розповів, що вранці 10 травня росія почала нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку. Наступ росіян вдалося зупинити артилерійським вогнем, наразі йде жорстокий бій у цьому напрямку.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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