США готують для України новий пакет пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів - Politico
Київ • УНН
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.
У п'ятницю, 10 травня, Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Про це з посиланням на власні джерела пише POLITICO, передає УНН.
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Зазначається, що після нового наступу російських військ на Харківщині, США планують оголосити про новий пакет підтримки для Сил оборони України.
Пакет, який передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США, включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інші боєприпаси.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленскьий розповів, що вранці 10 травня росія почала нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку. Наступ росіян вдалося зупинити артилерійським вогнем, наразі йде жорстокий бій у цьому напрямку.
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