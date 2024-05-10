США готовят для Украины новый пакет пакет военной помощи на 400 миллионов долларов - Politico

В пятницу, 10 мая, Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет POLITICO, передает УНН.

Детали

Отмечается, что после нового наступления российских войск на Харьковщине, США планируют объявить о новом пакете поддержки для Сил обороны Украины.

Пакет, предусматривает передачу оружия, которое уже есть на складах США, включает новые ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противовооруженные системы Javelin и другие боеприпасы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленскьий рассказал, что утром 10 мая россия начала новую волну наступательных действий на Харьковском направлении. Наступление россиян удалось остановить артиллерийским огнем, сейчас идет жестокий бой в этом направлении.

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