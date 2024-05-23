США готовят пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов – СМИ

США готовят очередной пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов. В пакет войдут. Об этом AP сообщает со ссылкой на источники, передает УНН.

Два американских чиновника сообщают, что ожидается, что в пятницу США объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов, поскольку Киев изо всех сил пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области.

Отмечается, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял давно отложенный законопроект об иностранной помощи. Администрация Байдена пообещала обеспечить регулярные поставки оружия и как можно быстрее доставлять его на передовую.

По словам двух американских чиновников, в пакет входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также востребованные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Дополнение

10 мая США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что в пакет военной помощи на 400 млн долларов, о котором было объявлено 10 мая, будут входить, в частности, снаряды к NASAMS, HIMARS и новые единицы бронетехники.