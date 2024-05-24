США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

США объявили новый пакет вооружений для Украины на 275 млн долларов. Об этом сообщил корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает УНН.

По его словам, в новый пакет военной помощи вошли ракеты для HIMARS, снаряды к артиллерии 155мм и 105мм калибра, противотанковое оружие - в частности Джавелины и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и патроны к нему, мины и прочее.

"Эту помощь выделяют со складов Соединенных Штатов, поэтому она должна дойти до Украины в ближайшее время", - добавил журналист.

Напомним

Как сообщал УНН, США готовят очередной пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов.

Отмечалось, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял давно отложенный законопроект об иностранной помощи. Администрация Байдена пообещала обеспечить регулярные поставки оружия и как можно быстрее доставлять его на передовую.

Дополнение

10 мая США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что в пакет военной помощи на 400 млн долларов, о котором было объявлено 10 мая, будут входить, в частности, снаряды к NASAMS, HIMARS и новые единицы бронетехники.