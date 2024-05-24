ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 18:29  •  3808 просмотра

Read in English

Соединенные Штаты объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включающем ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и мины.

США объявили новый пакет вооружений для Украины на 275 млн долларов. Об этом сообщил корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает УНН.

По его словам, в новый пакет военной помощи вошли ракеты для HIMARS, снаряды к артиллерии 155мм и 105мм калибра, противотанковое оружие - в частности Джавелины и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и патроны к нему, мины и прочее.

"Эту помощь выделяют со складов Соединенных Штатов, поэтому она должна дойти до Украины в ближайшее время", - добавил журналист.

Напомним

Как сообщал УНН, США готовят очередной пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов.

Отмечалось, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял давно отложенный законопроект об иностранной помощи. Администрация Байдена пообещала обеспечить регулярные поставки оружия и как можно быстрее доставлять его на передовую.

Дополнение

10 мая США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что в пакет военной помощи на 400 млн долларов, о котором было объявлено 10 мая, будут входить, в частности, снаряды к  NASAMS, HIMARS и новые единицы бронетехники.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
golos-amerikiГолос Америки
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
lloid-ostinЛлойд Остин
nasamsНАСАМС
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
m142-himarsM142 HIMARS
polshaПольша
Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  53496 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  61596 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  101696 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  101262 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  105446 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100338 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  93867 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  130454 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  128232 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123441 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Новости по теме
США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

  •  3808 просмотра
Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

  •  4387 просмотра
россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

  •  5167 просмотра
Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

  •  5116 просмотра
В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

  •  4989 просмотра
Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

  •  6273 просмотра
Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

  •  5780 просмотра
На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

  •  6082 просмотра
Европейский совет по защите данных заявил, что ChatGPT не соответствует стандартам точности данных

Европейский совет по защите данных заявил, что ChatGPT не соответствует стандартам точности данных

  •  5366 просмотра
Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский

Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский

  •  6588 просмотра

Популярные

Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

  •  72650 просмотра
Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

  •  76460 просмотра
путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

  •  54778 просмотра
Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

  •  102838 просмотра
Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

  •  37409 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

  •  130454 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

  •  128232 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  207188 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  245494 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  343244 просмотра

США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

Соединенные Штаты объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включающем ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и мины.

Война •   •  3808 просмотра
США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

Еще 10 украинских детей, в том числе 9-месячный младенец, были спасены из российской оккупации Фондом "Save Ukraine", таким образом, общее количество возвращенных детей составило 345.

Общество •   •  4387 просмотра
Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

Россия разместила баржи вдоль Керченского моста для защиты от атак беспилотников, но боны были разрушены осенними штормами, и сейчас Россия устанавливает новые барьеры, используя баржи и крановые суда.

Война •   •  5167 просмотра
россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

Более 100 произведений искусства, изъятых из имения бывшего народного депутата, подозреваемого в государственной измене, были признаны культурной ценностью. Произведения будут включены в коллекцию Музейного фонда Украины, - их распределят между музеями.

Культура •   •  5116 просмотра
Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

В Полтаве в жилом доме обвалились стена и перекрытия, в результате чего люди оказались под завалами, спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших.

Криминал и ЧП •   •  4989 просмотра
В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

Украина получила систему ПВО IRIS-T от Германии. В целом Берлин обещал Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, но производители успевают за темпами, которые задают условия войны.

Война •   •  6273 просмотра
Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

Сильные дожди в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул вызвали новые наводнения в районах столицы страны Порту-Алегри, разрушив усилия по ликвидации последствий смертоносных наводнений в прошлом месяце, которые унесли жизни 163 человек и заставили эвакуировать 600 000 человек.

Новости Мира •   •  5780 просмотра
Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

На Харьковском, Купянском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются интенсивные боевые столкновения, поскольку российские войска пытаются прорвать украинскую оборону - с начала суток 24 мая зафиксировано 77 боевых столкновений.

Война •   •  6082 просмотра
На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

Европейский совет по защите данных заявил, что ChatGPT не соответствует стандартам точности данных

Усилия OpenAI по уменьшению количества ложных ответов от ChatGPT недостаточны для соблюдения правил обработки данных ЕС, поскольку модель искусственного интеллекта все еще может выдавать предвзятые или фиктивные результаты из-за своей вероятностной природы, согласно отчету надзорного органа ЕС по вопросам защиты приватности.

Новости Мира •   •  5366 просмотра
Европейский совет по защите данных заявил, что ChatGPT не соответствует стандартам точности данных

Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Зеленский обсудил двусторонние отношения, международное сотрудничество и потребность Украины в справедливом мире с Президентом Кот-д'Ивуара Уаттарой, пригласив его на Саммит мира и поздравив с наступающим Днем Африки.

политика •   •  6588 просмотра
Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский