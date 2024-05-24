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Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов
Президент Зеленский выразил благодарность США за новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, включающий ракеты большой дальности, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другую критически важную поддержку для защиты от усиления российских атак.
По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили о ракетной угрозе по всей Украине. Внимание, в воздухе МиГ-31К.
Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что вражеская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Донецкой области.
путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня
российский диктатор путин боится успеха Глобального саммита мира и посылает ложные сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на продолжение жестоких атак на Украину.
Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов, включая ракеты HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое оборудование для отражения российского наступления под Харьковом.
Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский
Украинские военные установили боевой контроль над приграничными районами Харьковской области, куда вторглись российские оккупанты.
США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов
Соединенные Штаты объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включающем ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и мины.
Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей
Еще 10 украинских детей, в том числе 9-месячный младенец, были спасены из российской оккупации Фондом "Save Ukraine", таким образом, общее количество возвращенных детей составило 345.
россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ
Россия разместила баржи вдоль Керченского моста для защиты от атак беспилотников, но боны были разрушены осенними штормами, и сейчас Россия устанавливает новые барьеры, используя баржи и крановые суда.
Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд
Более 100 произведений искусства, изъятых из имения бывшего народного депутата, подозреваемого в государственной измене, были признаны культурной ценностью. Произведения будут включены в коллекцию Музейного фонда Украины, - их распределят между музеями.