Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов

Я благодарен Джо Байдену, Конгрессу США и обеим его партиям, а также американскому народу за новый пакет военной помощи, объявленный сегодня. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту США Джо Байдену, Конгрессу США, обеим политическим партиям и американскому народу за новый пакет военной помощи.

Он включает в себя крайне необходимые ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оружие. Сейчас этот пакет является критически важным, поскольку враг усиливает атаки на линии фронта. Сегодня в Харькове я воочию убедился в важности укрепления наших воинов, чтобы защитить наших людей, наши города и наши общины. Свобода - это ценность обеих наших наций. Чтобы защитить его, нам нужна постоянная мощная поддержка Соединенных Штатов и других союзников - проинформировал Владимир Зеленский.

Напомним,

Америка объявила о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включающем ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и мины.

США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов