Зеленский о помощи от США из пакета на 61 млрд долл: только-только начинается передаваться, приходить

Помощь от США из пакета на 61 млрд долларов только-только начинается передаваться, приходить в Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для The Guardian, передает корреспондент УНН.

Все радуются, все счастливы, что все же удалось, все же двухпартийная поддержка, 61 млрд, а она только-только начинается передаваться, приходить к нам. а Россия быстрее, россия медленнее чем Украина, но россия быстрее чем Запад и это проблема - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что не может укомплектовать бригады резервов.

Из этой суммы я считаю на сегодня пришло мало, по моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады резервов, чтобы просто поменять бригады которые стоят, чтобы была нормальная ротация. Чтобы одни ребята отошли, а другие подошли, чтобы был укомплектован резерв. В целом сумма выделенная Конгрессом большая, укомплектовать бригады можно просто и быстро. И я считаю, что это из-за скорости, которой так постоянно не хватает Западу, западным партнерам - рассказал Зеленский.

Напомним

В апреле Байден подписал законопроект о помощи Украине.

24 мая Америка объявила о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включающем ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и мины.

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