Зеленский о ночной массированной атаке: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

Президент Владимир Зеленский, комментируя массированную атаку рф, заявил, что Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16, пишет УНН.

Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты. Это то, с чем воюет россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет разных типов и около 50 дронов "Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины - написал Зеленский в Telrgram.

Президент выразил благодарность украинским воинам за то, что большинство из них уничтожено, но отметил, что были и попадания. По его словам, все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление и помощь. Каждый пострадавший получит всю необходимую помощь.

Главная цель россии - нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины. российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой – своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей - отметил Зеленский.

Он отметил, что партнеры точно знают, что для этого нужно.

Дополнительные "петриоты" и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украину. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми способностями. Лишь тогда, когда Путин потеряет возможность бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решимость для свободного мира. Либо мы пройдем этот тест вместе, либо мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос - заявил Зеленский.

Напомним

В ночь на 1 июня россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. в частности, поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области. 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

В Запорожье движение через Днепровскую гидроэлектростанцию временно перекрыто из-за ущерба, причиненного российским ракетным ударом, который также повредил более 20 жилых домов и объект энергетической инфраструктуры.

Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов