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Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України

Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України

Київ • УНН

 • 37162 перегляди

Росія атакувала енергооб'єкти в п'яти областях України, включаючи Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську та Івано-Франківську, під час нічної атаки 1 червня.

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.

Деталі

Ворог знову обстрілює українську енергетику! Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією

йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вночі в Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години. Під час тривоги на Київщині працювала ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Також внаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

На Київщині працює ППО01.06.24, 01:08 • 39533 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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