Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України
Київ • УНН
Росія атакувала енергооб'єкти в п'яти областях України, включаючи Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську та Івано-Франківську, під час нічної атаки 1 червня.
У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.
Деталі
Ворог знову обстрілює українську енергетику! Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією
Нагадаємо
Вночі в Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години. Під час тривоги на Київщині працювала ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.
Також внаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.