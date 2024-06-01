На Київщині працює ППО
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони працюють над ураженням цілей, ймовірно, безпілотника, в Київській області, що викликало повітряну тривогу і заклики до жителів сховатися і дотримуватися інформаційної тиші.
У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, повідомили в ОВА, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нині повітряна тривога триває у 13 областях.
На Дніпропетровщині ППО збила 7 ворожих БпЛА, уламки якого пошкодили житловий будинок та лінію електропередач 30.05.24, 07:53 • 27645 переглядiв