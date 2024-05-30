На Дніпропетровщині ППО збила 7 ворожих БпЛА, уламки якого пошкодили житловий будинок та лінію електропередач
Київ • УНН
У Дніпропетровській області засоби ППО збили 7 ворожих "шахедів", але їх уламки пошкодили приватний будинок і лінію електропередачі, в той час як противник з ранку обстрілював населені пункти в Нікополі і Марганецьку об'єднану територіальну громаду, обійшлося без жертв.
На Дніпропетровщині ППО збила 7 ворожих шахедів, але їх уламки пошкодили приватний будинок та електролінію. Увечері ворог обстріляв Червоногригорівську громаду. З самого ранку окупанти атакують Нікополь і Марганецьку громаду. На щастя, без жертв. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Уночі ППО знищила над Дніпропетровщиною 7 ворожих шахедів. Проте,
Унаслідок падіння уламків в Дніпровському районі пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.
Також увечері ворог обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині.
Додатково, з самого ранку окупанти атакують Нікополь і Марганецьку об'єднану територіальну громаду.
Наслідки уточнюються. Люди не постраждали.
У місті Дніпро сталися вибухи 30.05.24, 01:15 • 27619 переглядiв