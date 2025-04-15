Нікополь, Україна

Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.
Вночі ворог атакував Дніпропетровську область дронами. У Дніпрі 15 поранених, пошкоджено будинки, підприємства та авто. Також атаковано Апостолове та Нікопольський район.
Вночі 19 березня рф атакувала Дніпропетровщину дронами, 8 з яких збито. Також ворог вдарив по енергосистемі залізниці.
Двоє людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольського району. Пошкоджено промислове підприємство, інфраструктуру та понад десяток приватних будинків.
У Червоногригорівській громаді на Нікопольщині внаслідок атаки дроном-камікадзе постраждали п'ятеро людей. Пошкоджено АЗС та автомобіль, одна жінка госпіталізована.
Російські війська обстріляли Нікополь, внаслідок чого постраждали дві жінки 18 та 44 років. Пошкоджено приватні будинки, господарську споруду та газогін.
Окупанти атакували Нікопольщину з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, пошкодивши лікарню, спортшколу та житлові будинки. Постраждала 79-річна пацієнтка, отримавши садна обличчя.
Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя постраждали п'ятеро чоловіків віком 30-39 років. На промисловому підприємстві виникла пожежа, яку загасили рятувальники.
Підрозділи ПвК "Схід" знищили 13 ворожих безпілотників на Дніпропетровщині. Проте атака пошкодила інфраструктуру, житлові будинки та промислове підприємство, постраждалих немає.
Російські війська обстріляли Нікополь з РСЗВ, внаслідок чого загинула 54-річна жінка та поранено 45-річного чоловіка. Зруйновано будинки, пошкоджено інфраструктуру та комунікації міста.
Унаслідок нічного обстрілу Нікополя та Марганецької громади постраждали троє людей, серед яких 14-річна дівчинка. Пошкоджено житлові будинки, промислове підприємство та інфраструктуру.
Через артилерійський обстріл Нікополя поранення отримали троє місцевих жителів, один з них госпіталізований. Пошкоджено приватні будинки та господарську споруду.
російські окупанти атакували Нікополь артилерією, "Градами" та дроном-камікадзе. Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежну частину, жертв немає.
Внаслідок удару російських військ по центральному ринку в Нікополі постраждали 8 людей. Семеро госпіталізовані, одна жінка у критичному стані, ще троє у важкому.
На центральному ринку Нікополя внаслідок атаки російського дрона-камікадзе постраждали 6 людей. Троє жінок у важкому стані, інші постраждалі мають травми середньої тяжкості.
16-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму внаслідок російських обстрілів Нікопольщини. Загалом окупанти атакували район майже 15 разів, пошкодивши 19 будинків та інфраструктуру.
Внаслідок артобстрілу Нікополя поранено 4 людей, двоє з них у важкому стані. Пошкоджено ліцей, магазини, 8 будинків та 3 автомобілі.
У Нікополі внаслідок атаки дроном-камікадзе двоє людей отримали поранення середньої тяжкості. Пошкоджено автозаправну станцію та легковий автомобіль.
Російські війська здійснили близько 15 атак по Нікопольському району з "Градів", артилерії та безпілотників. Постраждала 75-річна жінка, пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру.
З-під завалів житлового будинку у Кривому Розі дістали тіла двох дітей після ракетного удару рф 11 листопада. Рятувальники продовжують пошуки ще однієї дитини, раніше було знайдено тіло жінки.
Внаслідок атаки рф у Кривому Розі постраждало 14 осіб, пошуково-рятувальні роботи тривають. На Нікопольщині через артобстріл загинуло двоє людей, п'ятеро поранених.
Російські війська завдали ракетного удару по Дніпровському району та атакували Нікопольщину дроном і артилерією. Пошкоджено інфраструктуру, постраждалих немає.
Терористи двічі обстріляли Нікополь з артилерії, випустивши близько 5 снарядів. Пошкоджено промислове підприємство, жертв та постраждалих немає.
У Нікополі внаслідок атаки російського безпілотника поранено двох дівчаток 12 та 13 років. Постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.
Російські війська здійснили близько 30 атак на Нікопольський район, використовуючи дрони-камікадзе, артилерію та "Гради". Внаслідок обстрілів пошкоджено АЗС, птахоферму, адмінбудівлю та автомийку, постраждалих немає.
Вночі у Дніпрі сталися вибухи, пошкодивши вікна та двері приватних будинків. Дніпропетровщина зазнала ударів дронами-камікадзе та артилерією, зокрема в Нікополі та інших громадах, немає жертв.
Журналісти "Донбас Реалії" потрапили під обстріл під час зйомок на Бахмутському напрямку. Військовий кореспондент отримав контузію, двоє бійців легко поранені, оператор не постраждав.
Правоохоронці затримали дві групи, які підпалювали авто ЗСУ та релейні шафи за завданням рф. Серед затриманих - п'ятеро осіб, включаючи двох неповнолітніх, яким загрожує до 15 років ув'язнення.
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждало 4 людей, серед яких 12-річна дівчинка. Пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автомобілів.
Внаслідок обстрілів у Кривому Розі постраждало 17 людей, 8 з яких перебувають у лікарні. Пошкоджено готель, магазин, адмінбудівлю, навчальний заклад, 7 багатоквартирних будинків та близько 15 автомобілів.