Нікополь, Україна

Діяли на замовлення рф: в Україні викрили ще дві групи паліїв авто ЗСУ та релейних шаф

Правоохоронці затримали дві групи, які підпалювали авто ЗСУ та релейні шафи за завданням рф. Серед затриманих - п'ятеро осіб, включаючи двох неповнолітніх, яким загрожує до 15 років ув'язнення.