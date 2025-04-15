Нікополь, Україна

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1520 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27507 перегляди

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Зеленський про удар по Дніпру: росія ігнорує дипломатію, продовжуючи атаки на мирні міста

Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.

Війна • 10 квітня, 18:55 • 9999 перегляди

У Дніпрі 15 осіб отримали поранення внаслідок атаки БпЛА

Вночі ворог атакував Дніпропетровську область дронами. У Дніпрі 15 поранених, пошкоджено будинки, підприємства та авто. Також атаковано Апостолове та Нікопольський район.

Суспільство • 9 квітня, 04:51 • 147278 перегляди

Атака по Дніпропетровщині: в облцентрі виникла пожежа, удару зазнала енергосистема залізниці

Вночі 19 березня рф атакувала Дніпропетровщину дронами, 8 з яких збито. Також ворог вдарив по енергосистемі залізниці.

Війна • 19 березня, 05:58 • 17437 перегляди

Ворог протягом дня здійснив майже два десятки атак на Нікопольщину: постраждали двоє людей

Двоє людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольського району. Пошкоджено промислове підприємство, інфраструктуру та понад десяток приватних будинків.

Суспільство • 26 лютого, 17:19 • 30653 перегляди

Через атаку рф дроном на Дніпропетровщині постраждали 5 людей

У Червоногригорівській громаді на Нікопольщині внаслідок атаки дроном-камікадзе постраждали п'ятеро людей. Пошкоджено АЗС та автомобіль, одна жінка госпіталізована.

Війна • 17 лютого, 09:53 • 20849 перегляди

Армія рф обстріляла Нікополь: дві жінки постраждали

Російські війська обстріляли Нікополь, внаслідок чого постраждали дві жінки 18 та 44 років. Пошкоджено приватні будинки, господарську споруду та газогін.

Війна • 10 лютого, 20:05 • 23531 перегляди

На Дніпропетровщині армія рф пошкодила лікарню: постраждала пацієнтка

Окупанти атакували Нікопольщину з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, пошкодивши лікарню, спортшколу та житлові будинки. Постраждала 79-річна пацієнтка, отримавши садна обличчя.

Війна • 1 лютого, 10:50 • 28193 перегляди

Армія рф атакувала Нікополь: пошкоджено підприємство, 5 постраждалих

Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя постраждали п'ятеро чоловіків віком 30-39 років. На промисловому підприємстві виникла пожежа, яку загасили рятувальники.

Війна • 27 січня, 08:45 • 26488 перегляди

На Дніпропетровщині через атаку рф пошкоджено інфраструктуру та будинки: показали наслідки

Підрозділи ПвК "Схід" знищили 13 ворожих безпілотників на Дніпропетровщині. Проте атака пошкодила інфраструктуру, житлові будинки та промислове підприємство, постраждалих немає.

Війна • 27 січня, 06:54 • 30135 перегляди

Війська рф обстріляли Нікополь з РСЗВ: є загибла і поранений

Російські війська обстріляли Нікополь з РСЗВ, внаслідок чого загинула 54-річна жінка та поранено 45-річного чоловіка. Зруйновано будинки, пошкоджено інфраструктуру та комунікації міста.

Суспільство • 15 січня, 22:08 • 31536 перегляди

Країна-агресор атакувала Дніпропетровщину: троє постраждалих, серед яких є неповнолітня дитина

Унаслідок нічного обстрілу Нікополя та Марганецької громади постраждали троє людей, серед яких 14-річна дівчинка. Пошкоджено житлові будинки, промислове підприємство та інфраструктуру.

Суспільство • 14 січня, 06:12 • 33562 перегляди

Окупанти обстріляли Нікополь: троє травмованих

Через артилерійський обстріл Нікополя поранення отримали троє місцевих жителів, один з них госпіталізований. Пошкоджено приватні будинки та господарську споруду.

Суспільство • 4 січня, 11:58 • 30217 перегляди

Нічний удар по Нікополю: окупанти атакували пожежну частину

російські окупанти атакували Нікополь артилерією, "Градами" та дроном-камікадзе. Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежну частину, жертв немає.

Війна • 4 січня, 07:44 • 29044 перегляди

Атака рф на ринок у Нікополі: вже 8 постраждалих

Внаслідок удару російських військ по центральному ринку в Нікополі постраждали 8 людей. Семеро госпіталізовані, одна жінка у критичному стані, ще троє у важкому.

Війна • 26 грудня, 09:55 • 21269 перегляди

росіяни атакували центральний ринок у Нікополі: 6 постраждалих

На центральному ринку Нікополя внаслідок атаки російського дрона-камікадзе постраждали 6 людей. Троє жінок у важкому стані, інші постраждалі мають травми середньої тяжкості.

Війна • 26 грудня, 08:58 • 19995 перегляди

Підліток отримав поранення через удари рф по Нікопольщині

16-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму внаслідок російських обстрілів Нікопольщини. Загалом окупанти атакували район майже 15 разів, пошкодивши 19 будинків та інфраструктуру.

Війна • 22 грудня, 09:50 • 25077 перегляди

Через російський обстріл Нікополя поранені 4 людини

Внаслідок артобстрілу Нікополя поранено 4 людей, двоє з них у важкому стані. Пошкоджено ліцей, магазини, 8 будинків та 3 автомобілі.

Війна • 19 грудня, 09:40 • 17215 перегляди

Нікополь зазнав атаки рф дроном: є постраждалі та пошкоджено АЗС

У Нікополі внаслідок атаки дроном-камікадзе двоє людей отримали поранення середньої тяжкості. Пошкоджено автозаправну станцію та легковий автомобіль.

Війна • 25 листопада, 11:17 • 18419 перегляди

Війська рф атакували Нікопольщину: постраждала 75-річна жінка

Російські війська здійснили близько 15 атак по Нікопольському району з "Градів", артилерії та безпілотників. Постраждала 75-річна жінка, пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру.

Суспільство • 16 листопада, 19:27 • 37831 перегляди

Удар рф по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла 2 дітей

З-під завалів житлового будинку у Кривому Розі дістали тіла двох дітей після ракетного удару рф 11 листопада. Рятувальники продовжують пошуки ще однієї дитини, раніше було знайдено тіло жінки.

Суспільство • 12 листопада, 05:52 • 24919 перегляди

У Кривому Розі кількість постраждалих у результаті удару рф зросла до 14

Внаслідок атаки рф у Кривому Розі постраждало 14 осіб, пошуково-рятувальні роботи тривають. На Нікопольщині через артобстріл загинуло двоє людей, п'ятеро поранених.

Війна • 11 листопада, 15:16 • 22056 перегляди

Армія рф вночі завдала ракетний удар по Дніпровському району: що відомо про наслідки

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпровському району та атакували Нікопольщину дроном і артилерією. Пошкоджено інфраструктуру, постраждалих немає.

Війна • 4 листопада, 06:58 • 22953 перегляди

Нічний обстріл Дніпропетровщини: пошкоджено промислове підприємство

Терористи двічі обстріляли Нікополь з артилерії, випустивши близько 5 снарядів. Пошкоджено промислове підприємство, жертв та постраждалих немає.

Суспільство • 3 листопада, 05:37 • 43603 перегляди

російський дрон-камікадзе поранив двох дівчаток у Нікополі

У Нікополі внаслідок атаки російського безпілотника поранено двох дівчаток 12 та 13 років. Постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Війна • 28 жовтня, 09:59 • 17186 перегляди

Пошкоджені АЗС, птахоферма та автомийка: окупанти близько 30 разів атакували Нікопольщину

Російські війська здійснили близько 30 атак на Нікопольський район, використовуючи дрони-камікадзе, артилерію та "Гради". Внаслідок обстрілів пошкоджено АЗС, птахоферму, адмінбудівлю та автомийку, постраждалих немає.

Війна • 25 жовтня, 15:45 • 17662 перегляди

Вибухи у Дніпрі: пошкоджено будинки, без постраждалих

Вночі у Дніпрі сталися вибухи, пошкодивши вікна та двері приватних будинків. Дніпропетровщина зазнала ударів дронами-камікадзе та артилерією, зокрема в Нікополі та інших громадах, немає жертв.

Суспільство • 22 жовтня, 05:01 • 30818 перегляди

Знімальна група "Донбас Реалії" потрапила під обстріл на Бахмутському напрямку

Журналісти "Донбас Реалії" потрапили під обстріл під час зйомок на Бахмутському напрямку. Військовий кореспондент отримав контузію, двоє бійців легко поранені, оператор не постраждав.

Війна • 21 жовтня, 18:55 • 34394 перегляди

Діяли на замовлення рф: в Україні викрили ще дві групи паліїв авто ЗСУ та релейних шаф

Правоохоронці затримали дві групи, які підпалювали авто ЗСУ та релейні шафи за завданням рф. Серед затриманих - п'ятеро осіб, включаючи двох неповнолітніх, яким загрожує до 15 років ув'язнення.

Кримінал та НП • 21 жовтня, 13:47 • 17159 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: 4 постраждалих, пошкоджено будівлі

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждало 4 людей, серед яких 12-річна дівчинка. Пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автомобілів.

Суспільство • 21 жовтня, 05:01 • 39531 перегляди

У Кривому Розі 17 осіб постраждали внаслідок ворожих атак - ОВА

Внаслідок обстрілів у Кривому Розі постраждало 17 людей, 8 з яких перебувають у лікарні. Пошкоджено готель, магазин, адмінбудівлю, навчальний заклад, 7 багатоквартирних будинків та близько 15 автомобілів.

Суспільство • 20 жовтня, 04:50 • 53047 перегляди