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Ворог протягом дня здійснив майже два десятки атак на Нікопольщину: постраждали двоє людей

Київ  •  УНН

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Двоє людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольського району. Пошкоджено промислове підприємство, інфраструктуру та понад десяток приватних будинків.

Внаслідок ударів по Нікопольському району постраждали двоє людей, пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура, а також декілька десятків будинків. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Надвечір від удару по Нікопольщині постраждали двоє людей. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Жінка 78 років буде оговтуватися вдома

- повідомив Лисак.

Загалом протягом дня росіяни здійснили майже два десятки атак артилерією та БпЛА. Агресор поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура. Понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 сонячні панелі, авто, лінії електропередач та газогони. Дроном-камікадзе окупанти вгатили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Побиті 3 приватні будинки, зачепило електромережі

- зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо

Ворожі війська завдали два авіаудари по селищу Золочів на Харківщині. Внаслідок атак постраждали три місцевих жителі, пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарські споруди.

Два авіаудари по Харківщині: що відомо про постраждалих та руйнування26.02.25, 17:45 • 23469 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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