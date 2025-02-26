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Враг в течение дня совершил почти два десятка атак на Никопольщину: пострадали два человека

Враг в течение дня совершил почти два десятка атак на Никопольщину: пострадали два человека

Киев  •  УНН

 • 7621 просмотра

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Два человека пострадали в результате российских обстрелов Никопольского района. Повреждено промышленное предприятие, инфраструктура и более десятка частных домов.

В результате ударов по Никопольскому району пострадали два человека, повреждены промышленное предприятие и инфраструктура, а также несколько десятков домов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

К вечеру от удара по Никопольщине пострадали два человека. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести. Женщина 78 лет будет приходить в себя дома

- сообщил Лысак.

Всего в течение дня россияне совершили почти два десятка атак артиллерией и БпЛА. Агрессор попал по Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадам.

Повреждены промышленное предприятие и инфраструктура. Изуродованы 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, 2 солнечные панели, авто, линии электропередач и газопроводы. Дроном-камикадзе оккупанты ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Побиты 3 частных дома, задело электросети

- отметил глава ОВА.

Напомним

Вражеские войска нанесли два авиаудара по поселку Золочев на Харьковщине. В результате атак пострадали три местных жителя, повреждены более 30 частных домов и хозяйственные постройки.

Два авиаудара по Харьковщине: что известно о пострадавших и разрушениях26.02.25, 17:45 • 12247 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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