Враг в течение дня совершил почти два десятка атак на Никопольщину: пострадали два человека
Киев • УНН
Два человека пострадали в результате российских обстрелов Никопольского района. Повреждено промышленное предприятие, инфраструктура и более десятка частных домов.
В результате ударов по Никопольскому району пострадали два человека, повреждены промышленное предприятие и инфраструктура, а также несколько десятков домов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
К вечеру от удара по Никопольщине пострадали два человека. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести. Женщина 78 лет будет приходить в себя дома
Всего в течение дня россияне совершили почти два десятка атак артиллерией и БпЛА. Агрессор попал по Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадам.
Повреждены промышленное предприятие и инфраструктура. Изуродованы 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, 2 солнечные панели, авто, линии электропередач и газопроводы. Дроном-камикадзе оккупанты ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Побиты 3 частных дома, задело электросети
Напомним
Вражеские войска нанесли два авиаудара по поселку Золочев на Харьковщине. В результате атак пострадали три местных жителя, повреждены более 30 частных домов и хозяйственные постройки.
Два авиаудара по Харьковщине: что известно о пострадавших и разрушениях26.02.25, 17:45 • 12247 просмотров