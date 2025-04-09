Никополь, Украина

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28646 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дронами. В Днепре 15 раненых, повреждены дома, предприятия и авто. Также атакованы Апостолово и Никопольский район.

Общество • 9 апреля, 04:51 • 111872 просмотра

Атака по Днепропетровской области: в облцентре возник пожар, удар пришелся по энергосистеме железной дороги

Ночью 19 марта рф атаковала Днепропетровскую область дронами, 8 из которых сбиты. Также враг ударил по энергосистеме железной дороги.

Война • 19 марта, 05:58 • 17407 просмотра

Враг в течение дня совершил почти два десятка атак на Никопольщину: пострадали два человека

Два человека пострадали в результате российских обстрелов Никопольского района. Повреждено промышленное предприятие, инфраструктура и более десятка частных домов.

Общество • 26 февраля, 17:19 • 30621 просмотра

Из-за атаки рф дроном в Днепропетровской области пострадали 5 человек

В Червоногригорьевской громаде на Никопольщине в результате атаки дроном-камикадзе пострадали пять человек. Повреждены АЗС и автомобиль, одна женщина госпитализирована.

Война • 17 февраля, 09:53 • 20819 просмотра

Армия рф обстреляла Никополь: две женщины пострадали

Российские войска обстреляли Никополь, в результате чего пострадали две женщины 18 и 44 лет. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка и газопровод.

Война • 10 февраля, 20:05 • 23502 просмотра

В Днепропетровской области армия рф повредила больницу: пострадала пациентка

Оккупанты атаковали Никопольщину из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии, повредив больницу, спортшколу и жилые дома. Пострадала 79-летняя пациентка, получив ссадины лица.

Война • 1 февраля, 10:50 • 28165 просмотра

Армия рф атаковала Никополь: повреждено предприятие, 5 пострадавших

В результате артиллерийского обстрела Никополя пострадали пятеро мужчин в возрасте 30-39 лет. На промышленном предприятии возник пожар, который потушили спасатели.

Война • 27 января, 08:45 • 26461 просмотра

В Днепропетровской области из-за атаки рф повреждена инфраструктура и дома: показали последствия

Подразделения ПвК «Восток» уничтожили 13 вражеских беспилотников на Днепропетровщине. Однако атака повредила инфраструктуру, жилые дома и промышленное предприятие, пострадавших нет.

Война • 27 января, 06:54 • 30109 просмотра

Войска рф обстреляли Никополь из РСЗО: есть погибшая и раненый

Российские войска обстреляли Никополь из РСЗО, в результате чего погибла 54-летняя женщина и ранен 45-летний мужчина. Разрушены дома, повреждены инфраструктура и коммуникации города.

Общество • 15 января, 22:08 • 31516 просмотра

Страна-агрессор атаковала Днепропетровскую область: трое пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний ребенок

В результате ночного обстрела Никополя и Марганецкой громады пострадали три человека, среди которых 14-летняя девочка. Повреждены жилые дома, промышленное предприятие и инфраструктура.

Общество • 14 января, 06:12 • 33543 просмотра

Оккупанты обстреляли Никополь: трое травмированных

Из-за артиллерийского обстрела Никополя ранения получили трое местных жителей, один из них госпитализирован. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка.

Общество • 4 января, 11:58 • 30204 просмотра

Ночной удар по Никополю: оккупанты атаковали пожарную часть

Российские оккупанты атаковали Никополь артиллерией, "Градами" и ударным дроном. В результате обстрела был поврежден пожарный участок, жертв нет.

Война • 4 января, 07:44 • 29032 просмотра

Атака рф на рынок в Никополе: уже 8 пострадавших

В результате удара российских войск по центральному рынку в Никополе пострадали 8 человек. Семеро госпитализированы, одна женщина в критическом состоянии, еще трое в тяжелом.

Война • 26 декабря, 09:55 • 21257 просмотра

россияне атаковали центральный рынок в Никополе: 6 пострадавших

На центральном рынке Никополя в результате атаки российского дрона-камикадзе пострадали 6 человек. Трое женщин в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие имеют травмы средней тяжести.

Война • 26 декабря, 08:58 • 19982 просмотра

Подросток получил ранения из-за ударов рф по Никопольщине

16-летний парень получил минно-взрывную травму в результате российских обстрелов Никопольщины. В общем оккупанты атаковали район почти 15 раз, повредив 19 домов и инфраструктуру.

Война • 22 декабря, 09:50 • 25064 просмотра

Из-за российского обстрела Никополя ранены 4 человека

В результате артобстрела Никополя ранены 4 человека, двое из них в тяжелом состоянии. Повреждены лицей, магазины, 8 домов и 3 автомобиля.

Война • 19 декабря, 09:40 • 17203 просмотра

Никополь подвергся атаке рф дроном: есть пострадавшие и повреждена АЗС

В Никополе в результате атаки дроном-камикадзе два человека получили ранения средней тяжести. Повреждены автозаправочная станция и легковой автомобиль.

Война • 25 ноября, 11:17 • 18408 просмотра

Войска рф атаковали Никопольщину: пострадала 75-летняя женщина

Российские войска совершили около 15 атак по Никопольскому району из «Градов», артиллерии и беспилотников. Пострадала 75-летняя женщина, повреждены жилые дома и критическая инфраструктура.

Общество • 16 ноября, 19:27 • 37822 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела 2 детей

Из-под завалов жилого дома в Кривом Роге достали тела двух детей после ракетного удара рф 11 ноября. Спасатели продолжают поиски еще одного ребенка, ранее было найдено тело женщины.

Общество • 12 ноября, 05:52 • 24911 просмотра

В Кривом Роге количество пострадавших в результате удара рф возросло до 14

В результате атаки рф в Кривом Роге пострадало 14 человек, поисково-спасательные работы продолжаются. На Никопольщине из-за артобстрела погибли два человека, пятеро раненых.

Война • 11 ноября, 15:16 • 22048 просмотра

Армия рф ночью нанесла ракетный удар по Днепровскому району: что известно о последствиях

Российские войска нанесли ракетный удар по Днепровскому району и атаковали Никопольщину дроном и артиллерией. Повреждена инфраструктура, пострадавших нет.

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Ночной обстрел Днепропетровщины: повреждено промышленное предприятие

Террористы дважды обстреляли Никополь из артиллерии, выпустив около 5 снарядов. Повреждено промышленное предприятие, жертв и пострадавших нет.

Общество • 3 ноября, 05:37 • 43599 просмотра

российский дрон-камикадзе ранил двух девочек в Никополе

В Никополе в результате атаки российского беспилотника ранены две девочки 12 и 13 лет. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями, их состояние оценивается как средней тяжести.

Война • 28 октября, 09:59 • 17182 просмотра

Повреждены АЗС, птицеферма и автомойка: оккупанты около 30 раз атаковали Никопольщину

Российские войска совершили около 30 атак на Никопольский район, используя дроны-камикадзе, артиллерию и «Грады». В результате обстрелов повреждены АЗС, птицеферма, админздание и автомойка, пострадавших нет.

Война • 25 октября, 15:45 • 17658 просмотра

Взрывы в Днепре: повреждены дома, без пострадавших

Ночью в Днепре произошли взрывы, повредив окна и двери частных домов. Днепропетровщина подверглась ударам дронами-камикадзе и артиллерией, в частности в Никополе и других общинах, нет жертв.

Общество • 22 октября, 05:01 • 30811 просмотра

Съемочная группа "Донбасс Реалии" попала под обстрел на Бахмутском направлении

Журналисты "Донбасс Реалии" попали под обстрел во время съемок на Бахмутском направлении. Военный корреспондент получил контузию, двое бойцов легко ранены, оператор не пострадал.

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Действовали по заказу рф: в Украине разоблачили еще две группы поджигателей авто ВСУ и релейных шкафов

Правоохранители задержали две группы, которые поджигали авто ВСУ и релейные шкафы по заданию рф. Среди задержанных - пять человек, включая двух несовершеннолетних, которым грозит до 15 лет заключения.

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Ракетный удар по Кривому Рогу: 4 пострадавших, повреждены здания

В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 4 человека, среди которых 12-летняя девочка. Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.

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