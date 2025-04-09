Никополь, Украина

Действовали по заказу рф: в Украине разоблачили еще две группы поджигателей авто ВСУ и релейных шкафов

Правоохранители задержали две группы, которые поджигали авто ВСУ и релейные шкафы по заданию рф. Среди задержанных - пять человек, включая двух несовершеннолетних, которым грозит до 15 лет заключения.