Никополь, Украина

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дронами. В Днепре 15 раненых, повреждены дома, предприятия и авто. Также атакованы Апостолово и Никопольский район.
Ночью 19 марта рф атаковала Днепропетровскую область дронами, 8 из которых сбиты. Также враг ударил по энергосистеме железной дороги.
Два человека пострадали в результате российских обстрелов Никопольского района. Повреждено промышленное предприятие, инфраструктура и более десятка частных домов.
В Червоногригорьевской громаде на Никопольщине в результате атаки дроном-камикадзе пострадали пять человек. Повреждены АЗС и автомобиль, одна женщина госпитализирована.
Российские войска обстреляли Никополь, в результате чего пострадали две женщины 18 и 44 лет. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка и газопровод.
Оккупанты атаковали Никопольщину из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии, повредив больницу, спортшколу и жилые дома. Пострадала 79-летняя пациентка, получив ссадины лица.
В результате артиллерийского обстрела Никополя пострадали пятеро мужчин в возрасте 30-39 лет. На промышленном предприятии возник пожар, который потушили спасатели.
Подразделения ПвК «Восток» уничтожили 13 вражеских беспилотников на Днепропетровщине. Однако атака повредила инфраструктуру, жилые дома и промышленное предприятие, пострадавших нет.
Российские войска обстреляли Никополь из РСЗО, в результате чего погибла 54-летняя женщина и ранен 45-летний мужчина. Разрушены дома, повреждены инфраструктура и коммуникации города.
В результате ночного обстрела Никополя и Марганецкой громады пострадали три человека, среди которых 14-летняя девочка. Повреждены жилые дома, промышленное предприятие и инфраструктура.
Из-за артиллерийского обстрела Никополя ранения получили трое местных жителей, один из них госпитализирован. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка.
Российские оккупанты атаковали Никополь артиллерией, "Градами" и ударным дроном. В результате обстрела был поврежден пожарный участок, жертв нет.
В результате удара российских войск по центральному рынку в Никополе пострадали 8 человек. Семеро госпитализированы, одна женщина в критическом состоянии, еще трое в тяжелом.
На центральном рынке Никополя в результате атаки российского дрона-камикадзе пострадали 6 человек. Трое женщин в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие имеют травмы средней тяжести.
16-летний парень получил минно-взрывную травму в результате российских обстрелов Никопольщины. В общем оккупанты атаковали район почти 15 раз, повредив 19 домов и инфраструктуру.
В результате артобстрела Никополя ранены 4 человека, двое из них в тяжелом состоянии. Повреждены лицей, магазины, 8 домов и 3 автомобиля.
В Никополе в результате атаки дроном-камикадзе два человека получили ранения средней тяжести. Повреждены автозаправочная станция и легковой автомобиль.
Российские войска совершили около 15 атак по Никопольскому району из «Градов», артиллерии и беспилотников. Пострадала 75-летняя женщина, повреждены жилые дома и критическая инфраструктура.
Из-под завалов жилого дома в Кривом Роге достали тела двух детей после ракетного удара рф 11 ноября. Спасатели продолжают поиски еще одного ребенка, ранее было найдено тело женщины.
В результате атаки рф в Кривом Роге пострадало 14 человек, поисково-спасательные работы продолжаются. На Никопольщине из-за артобстрела погибли два человека, пятеро раненых.
Российские войска нанесли ракетный удар по Днепровскому району и атаковали Никопольщину дроном и артиллерией. Повреждена инфраструктура, пострадавших нет.
Террористы дважды обстреляли Никополь из артиллерии, выпустив около 5 снарядов. Повреждено промышленное предприятие, жертв и пострадавших нет.
В Никополе в результате атаки российского беспилотника ранены две девочки 12 и 13 лет. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями, их состояние оценивается как средней тяжести.
Российские войска совершили около 30 атак на Никопольский район, используя дроны-камикадзе, артиллерию и «Грады». В результате обстрелов повреждены АЗС, птицеферма, админздание и автомойка, пострадавших нет.
Ночью в Днепре произошли взрывы, повредив окна и двери частных домов. Днепропетровщина подверглась ударам дронами-камикадзе и артиллерией, в частности в Никополе и других общинах, нет жертв.
Журналисты "Донбасс Реалии" попали под обстрел во время съемок на Бахмутском направлении. Военный корреспондент получил контузию, двое бойцов легко ранены, оператор не пострадал.
Правоохранители задержали две группы, которые поджигали авто ВСУ и релейные шкафы по заданию рф. Среди задержанных - пять человек, включая двух несовершеннолетних, которым грозит до 15 лет заключения.
В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 4 человека, среди которых 12-летняя девочка. Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.
В результате обстрелов в Кривом Роге пострадали 17 человек, 8 из которых находятся в больнице. Повреждены гостиница, магазин, админздание, учебное заведение, 7 многоквартирных домов и около 15 автомобилей.
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, ранив беременную женщину и 4-летнего мальчика. Повреждены инфраструктура, частные дома, хозяйственные постройки и коммуникации в нескольких громадах.