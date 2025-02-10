Армия рф обстреляла Никополь: две женщины пострадали

Вечером российская армия накрыла артиллерийским огнем Никополь, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Пострадали две женщины - 18 и 44 лет. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь - сообщил Лысак.

По его словам, повреждены частные дома, хозяйственная постройка, газопровод.

Информация уточняется, резюмировал председатель ОВА.

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