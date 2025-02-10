Армия рф обстреляла Никополь: две женщины пострадали
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никополь, в результате чего пострадали две женщины 18 и 44 лет. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка и газопровод.
Вечером российская армия накрыла артиллерийским огнем Никополь, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Пострадали две женщины - 18 и 44 лет. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь
По его словам, повреждены частные дома, хозяйственная постройка, газопровод.
Информация уточняется, резюмировал председатель ОВА.
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