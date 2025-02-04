Вражеский дрон попал в грузовик на Днепропетровщине: один человек погиб, еще один - в больнице

Один человек погиб, еще один травмирован в результате попадания вражеского дрона в грузовой автомобиль на Днепропетровщине, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня вечером на автодороге вблизи села в Синельниковском районе в результате попадания дрона произошло возгорание грузового автомобиля - говорится в сообщении.

По данным спасателей, на месте происшествия погиб мужчина, который находился в автомобиле. Еще один мужчина доставлен в больницу.

Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС.

В ряде областей Украины было сбито 40 вражеских беспилотников различных типов