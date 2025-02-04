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Вражеский дрон попал в грузовик на Днепропетровщине: один человек погиб, еще один - в больнице

Вражеский дрон попал в грузовик на Днепропетровщине: один человек погиб, еще один - в больнице

Киев  •  УНН

 • 7995 просмотра

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На автодороге в Синельниковском районе вражеский дрон атаковал грузовой автомобиль, вызвав пожар. В результате атаки один человек погиб, другой получил травмы и был доставлен в больницу.

Один человек погиб, еще один травмирован в результате попадания вражеского дрона в грузовой автомобиль на Днепропетровщине, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня вечером на автодороге вблизи села в Синельниковском районе в результате попадания дрона произошло возгорание грузового автомобиля 

- говорится в сообщении.

По данным спасателей, на месте происшествия погиб мужчина, который находился в автомобиле. Еще один мужчина доставлен в больницу.

Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
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