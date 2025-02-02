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Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 94905 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 130312 просмотра

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Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 154275 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 144795 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 131908 просмотра

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Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 121253 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ряде областей Украины было сбито 40 вражеских беспилотников различных типов

В ряде областей Украины было сбито 40 вражеских беспилотников различных типов

Киев  •  УНН

 • 6195 просмотра

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Ночью россия атаковала Украину 55 дронами «Shahed» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. ВСУ уничтожили 40 ударных БпЛА и зафиксировали потерю 13 дронов-имитаторов противника.

Также 13 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Передает УНН со ссылкой на ПС Украины.

Детали

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Также отмечается, что в ночь на 2 февраля 2025 года российские военные силы атаковали Украину 55-ю ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: курск, орел, приморско-ахтарск - рф. Среди этой группы были также 13 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. 

рф создала беспилотник, способный поражать морские дроны ВСУ - ISW02.02.25, 05:38 • 20590 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаТехнологии
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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