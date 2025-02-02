В ряде областей Украины было сбито 40 вражеских беспилотников различных типов

Также 13 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Передает УНН со ссылкой на ПС Украины.

Детали

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Также отмечается, что в ночь на 2 февраля 2025 года российские военные силы атаковали Украину 55-ю ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: курск, орел, приморско-ахтарск - рф. Среди этой группы были также 13 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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