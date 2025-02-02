У низці областей України було збито 40 ворожих безпілотників різних типів
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну 55 дронами "Shahed" та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків. ЗСУ знищили 40 ударних БпЛА та зафіксували втрату 13 дронів-імітаторів противника.
Також 13 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Передає УНН із посиланням на ПС України.
Деталі
Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
Також зазначається, що у ніч на 2 лютого 2025 року російські військові сили атакували Україну 55-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: курськ, орел, приморсько-ахтарськ — рф. Серед цієї групи були також 13 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
рф створила безпілотник, що здатен уражати морські дрони ЗСУ - ISW02.02.25, 05:38 • 68410 переглядiв