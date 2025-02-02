У низці областей України було збито 40 ворожих безпілотників різних типів

Також 13 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Передає УНН із посиланням на ПС України.

Деталі

Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Також зазначається, що у ніч на 2 лютого 2025 року російські військові сили атакували Україну 55-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: курськ, орел, приморсько-ахтарськ — рф. Серед цієї групи були також 13 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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