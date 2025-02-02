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рф створила безпілотник, що здатен уражати морські дрони ЗСУ - ISW

рф створила безпілотник, що здатен уражати морські дрони ЗСУ - ISW

Київ • УНН

 • 68410 перегляди

Чорноморський флот рф вперше застосував безпілотник "Оріон" для знищення українського морського дрона. ISW повідомляє, що це може змінити баланс сил у Чорному морі.

Російські військові створили дрон, що здатний уражати українські військові морські безпілотники. Це може нівелювати домінування Військово-морських сил ЗСУ в Чорному морі. Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони рф повідомило, що Чорноморський флот використав безпілотник для знищення українського військового морського дрона.

Російські військові блогери стверджують, що ЧФ росії запустив ракети з безпілотника типу "Оріон" російської компанії "Кронштадт" із невстановленого військового морського об'єкта.

Цей удар може бути першим задокументованим випадком використання російськими силами військового морського об'єкта для розгортання безпілотних літальних апаратів, що здатні знищувати українські військові морські безпілотники.

Водночас, інший російський блогер закликав російську владу збільшити виробництво зброї, подібної до ракет X-UAV (ТКБ-1030), що запускаються з дрона. Це дасть змогу ефективніше боротися з можливостями морських безпілотників українських Сил оборони, які зробили надто ризикованим використання гелікоптерів у районі Чорного моря.

Українські сили продемонстрували свою здатність збивати російські гелікоптери Мі-8 над Чорним морем ракетами, запущеними з ударних морських безпілотників Magura V5. Удар ЧФ рф 1 лютого свідчить про те, що російські сили розробили новий метод, щоб спробувати нівелювати цю адаптацію українських морських безпілотників,

- йдеться у звіті.

Нагадаємо

26 січня російські телеграм-канали повідомляли про атаку морських дронів на Крим і Севастополь. Міноборони рф заявляє про знищення двох безекіпажних катерів біля півострова.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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