Морські дрони знову атакують окупований Крим: що відбувається

Російські телеграм-канали стверджують, що Крим і Севастополь зазнають атаки морських дронів. Як стверджується, частина БЕКів курсує на березі півострова, передає УНН із посиланням на "Крим Реалії".

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Міноборони рф раніше заявило про знищення двох безекіпажних катерів, які прямували у напрямку півострова. Незалежно перевірити цю заяву редакція не може.

З 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони рф або російська влада не підтверджує влучення по військових об'єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.