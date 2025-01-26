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Морські дрони знову атакують окупований Крим: що відбувається

Київ • УНН

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Російські телеграм-канали повідомляють про атаку морських дронів на Крим і Севастополь. Міноборони рф заявляє про знищення двох безекіпажних катерів біля півострова.

Російські телеграм-канали стверджують, що Крим і Севастополь зазнають атаки морських дронів. Як стверджується, частина БЕКів курсує на березі півострова, передає УНН із посиланням на "Крим Реалії".

Деталі

Міноборони рф раніше заявило про знищення двох безекіпажних катерів, які прямували у напрямку півострова. Незалежно перевірити цю заяву редакція не може.

З 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони рф або російська влада не підтверджує влучення по військових об'єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
krymКрим
sevastopolСевастополь

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