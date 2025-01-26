Морские дроны снова атакуют оккупированный Крым: что происходит
Киев • УНН
Российские телеграм-каналы сообщают об атаке морских дронов на Крым и Севастополь. Минобороны рф заявляет об уничтожении двух безэкипажных катеров возле полуострова.
Российские телеграмм-каналы утверждают, что Крым и Севастополь подвергаются атаке морских дронов. Как утверждается, часть БЭКов курсирует на берегу полуострова, передает УНН со ссылкой на "Крым Реалии".
Детали
Минобороны рф ранее заявило об уничтожении двух безэкипажных катеров, которые направлялись в направлении полуострова. Независимо проверить это заявление редакция не может.
С 2022 года территорию полуострова практически ежедневно атакуют беспилотники и ракеты, в большинстве случаев Минобороны рф или российские власти не подтверждают попадания по военным объектам, даже если эту информацию удается верифицировать.