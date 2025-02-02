рф создала беспилотник, способный поражать морские дроны ВСУ - ISW

Российские военные создали дрон, который способен поражать украинские военные морские беспилотники. Это может нивелировать доминирование Военно-морских сил ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Министерство обороны рф сообщило, что Черноморский флот использовал беспилотник для уничтожения украинского военного морского дрона.

Российские военные блогеры утверждают, что ЧФ россии запустил ракеты с беспилотника типа "Орион" российской компании "Кронштадт" с неустановленного военного морского объекта.

Этот удар может быть первым задокументированным случаем использования российскими силами военного морского объекта для развертывания беспилотных летательных аппаратов, способных уничтожать украинские военные морские беспилотники.

В то же время, другой российский блогер призвал российские власти увеличить производство оружия, подобного ракетам X-UAV (ТКБ-1030), запускаемых с дрона. Это позволит эффективнее бороться с возможностями морских беспилотников украинских Сил обороны, которые сделали слишком рискованным использование вертолетов в районе Черного моря.

Украинские силы продемонстрировали свою способность сбивать российские вертолеты Ми-8 над Черным морем ракетами, запущенными с ударных морских беспилотников Magura V5. Удар ЧФ рф 1 февраля свидетельствует о том, что российские силы разработали новый метод, чтобы попытаться нивелировать эту адаптацию украинских морских беспилотников,