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Ворожий дрон влучив у вантажівку на Дніпропетровщині: один чоловік загинув, ще один - у лікарні

Київ • УНН

 • 23621 перегляди

На автошляху в Синельниківському районі ворожий дрон атакував вантажний автомобіль, спричинивши пожежу. Внаслідок атаки один чоловік загинув, інший отримав травми та був доставлений до лікарні.

Одна людина загинула, ще одна травмована внаслідок влучання ворожого дрону у вантажний автомобіль на Дніпропетровщині, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Сьогодні ввечері на автошляху поблизу села у Синельниківському районі внаслідок влучання дрону сталося займання вантажного автомобіля 

- йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, на місці події загинув чоловік, який перебував в автомобілі. Ще одного чоловіка доставлено в лікарню.

Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС.

У низці областей України було збито 40 ворожих безпілотників різних типів 02.02.25, 09:24 • 35153 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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