Ворожий дрон влучив у вантажівку на Дніпропетровщині: один чоловік загинув, ще один - у лікарні

Одна людина загинула, ще одна травмована внаслідок влучання ворожого дрону у вантажний автомобіль на Дніпропетровщині, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Сьогодні ввечері на автошляху поблизу села у Синельниківському районі внаслідок влучання дрону сталося займання вантажного автомобіля - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, на місці події загинув чоловік, який перебував в автомобілі. Ще одного чоловіка доставлено в лікарню.

Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС.

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