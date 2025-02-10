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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139414 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 197872 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160036 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 145935 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 121966 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109133 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103417 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157140 перегляди

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Армія рф обстріляла Нікополь: дві жінки постраждали

Армія рф обстріляла Нікополь: дві жінки постраждали

Київ • УНН

 • 23154 перегляди

Російські війська обстріляли Нікополь, внаслідок чого постраждали дві жінки 18 та 44 років. Пошкоджено приватні будинки, господарську споруду та газогін.

Увечері російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Постраждали дві жінки – 18 та 44 років. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу

 - повідомив Лисак.

За його словами, пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, газогін.

Інформація уточнюється, резюмував голова ОВА.

Ворожий дрон влучив у вантажівку на Дніпропетровщині: один чоловік загинув, ще один - у лікарні04.02.25, 19:44 • 23621 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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