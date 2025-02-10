Армія рф обстріляла Нікополь: дві жінки постраждали
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікополь, внаслідок чого постраждали дві жінки 18 та 44 років. Пошкоджено приватні будинки, господарську споруду та газогін.
Увечері російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Постраждали дві жінки – 18 та 44 років. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу
За його словами, пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, газогін.
Інформація уточнюється, резюмував голова ОВА.
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