Армія рф обстріляла Нікополь: дві жінки постраждали

Увечері російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Постраждали дві жінки – 18 та 44 років. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу - повідомив Лисак.

За його словами, пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, газогін.

Інформація уточнюється, резюмував голова ОВА.

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