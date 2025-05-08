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Удар КАБами по Днепропетровской области: ранена женщина, повреждены дома

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Вечером 7 мая враг ударил КАБами по Новопавловской громаде. Ранена 72-летняя женщина, повреждены дома и магазин. Также враг атаковал Великомихайловскую громаду и Никопольщину.

Удар КАБами по Днепропетровской области: ранена женщина, повреждены дома

Вечером в среду, 7 мая, враг нанес удар КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района Днепропетровщины. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара ранена 72-летняя женщина.

Повреждены 4 частных дома и продуктовый магазин

- рассказал Лысак.

Он также проинформировал, что по Великомихайловской громаде российская армия попала с помощью беспилотника.

Изуродован частный дом. Люди уцелели

- отметил председатель Днепропетровской ОВА.

Кроме того, по его словам, продолжались атаки на Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. В частности, агрессор попал по Никополю и Марганецкой громаде.

"Повреждения есть на территории предприятия, разбито авто. Никто не пострадал", - резюмировал Лысак.

Напомним

На Новопавловском направлении FPV-дроны метко ударили по вражеской РСЗО "Возрождение", которую начали выпускать для армии рф в 2023 году. Установка превратилась в металлолом.

Окончание войны в Украине покажет, что спустя 80 лет после Второй мировой войны что-то пошло не так - Ермак07.05.25, 22:25 • 3218 просмотров

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