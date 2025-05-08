Удар КАБами по Днепропетровской области: ранена женщина, повреждены дома
Киев • УНН
Вечером 7 мая враг ударил КАБами по Новопавловской громаде. Ранена 72-летняя женщина, повреждены дома и магазин. Также враг атаковал Великомихайловскую громаду и Никопольщину.
Вечером в среду, 7 мая, враг нанес удар КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района Днепропетровщины. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара ранена 72-летняя женщина.
Повреждены 4 частных дома и продуктовый магазин
Он также проинформировал, что по Великомихайловской громаде российская армия попала с помощью беспилотника.
Изуродован частный дом. Люди уцелели
Кроме того, по его словам, продолжались атаки на Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. В частности, агрессор попал по Никополю и Марганецкой громаде.
"Повреждения есть на территории предприятия, разбито авто. Никто не пострадал", - резюмировал Лысак.
Напомним
На Новопавловском направлении FPV-дроны метко ударили по вражеской РСЗО "Возрождение", которую начали выпускать для армии рф в 2023 году. Установка превратилась в металлолом.
Окончание войны в Украине покажет, что спустя 80 лет после Второй мировой войны что-то пошло не так - Ермак07.05.25, 22:25 • 3218 просмотров