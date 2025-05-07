Окончание войны в Украине покажет, что спустя 80 лет после Второй мировой войны что-то пошло не так - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что окончание войны в Украине станет демонстрацией того, что спустя столько времени после Второй мировой войны в мире что-то пошло не так. Об этом Ермак сообщил в интервью изданию Zeit Online, пишет УНН.

По его словам, окончание войны между россией и Украиной покажет, что через 80 лет после Второй мировой войны "что-то пошло не так".

"Но мы достаточно сильны, чтобы придерживаться международного права, уважать правила, которые гарантируют нашу свободу, независимость и права человека", - отметил Ермак.

Ермак заявил, что мирные переговоры могут начаться только после достижения 30-дневного перемирия. Об этом Ермак сообщил в интервью изданию Zeit Online.

Только когда будет такое прекращение огня, мы можем начать мирные переговоры. Соединенные Штаты и наши европейские друзья разделяют это убеждение. Только россия не проявляет желания это сделать