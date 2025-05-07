Окончание войны в Украине покажет, что спустя 80 лет после Второй мировой войны что-то пошло не так - Ермак
Киев • УНН
По словам Ермака, окончание войны покажет, что после Второй мировой войны что-то пошло не так. Мирные переговоры возможны после 30-дневного перемирия.
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что окончание войны в Украине станет демонстрацией того, что спустя столько времени после Второй мировой войны в мире что-то пошло не так. Об этом Ермак сообщил в интервью изданию Zeit Online, пишет УНН.
Детали
По его словам, окончание войны между россией и Украиной покажет, что через 80 лет после Второй мировой войны "что-то пошло не так".
"Но мы достаточно сильны, чтобы придерживаться международного права, уважать правила, которые гарантируют нашу свободу, независимость и права человека", - отметил Ермак.
Дополнение
Ермак заявил, что мирные переговоры могут начаться только после достижения 30-дневного перемирия. Об этом Ермак сообщил в интервью изданию Zeit Online.
Только когда будет такое прекращение огня, мы можем начать мирные переговоры. Соединенные Штаты и наши европейские друзья разделяют это убеждение. Только россия не проявляет желания это сделать
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Ермак считает встречу Президента Владимира Зеленского и главы Белого Дома Дональда Трампа замечательной. Лидеры имели возможность честно и открыто обсудить важные вещи.
"Это была отличная встреча, отличный разговор между партнерами. Нужно чаще общаться в таких форматах, с глазу на глаз, чтобы лучше понимать друг друга", - заявил Ермак.
Напомним
Накануне глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, с которой обсудил оборонное сотрудничество и вопросы восстановления Украины.
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