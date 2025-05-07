Закінчення війни в Україні покаже, що через 80 років після Другої світової щось пішло не так - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що закінчення війни в України стане демонстрацією того, що через стільки часу після Другої світової війни у світі щось пішло не так. Про це Єрмак повідомив в інтерв’ю виданню Zeit Online, пише УНН.

За його словами, закінчення війни між росією та Україною покаже, що через 80 років після Другої світової війни "щось пішло не так".

"Але ми достатньо сильні, щоб дотримуватися міжнародного права, поважати правила, які гарантують нашу свободу, незалежність та права людини", - зазначив Єрмак.

Єрмак заявив, що мирні переговори можуть розпочатися лише після досягнення 30-денного перемир’я. Про це Єрмак повідомив в інтерв’ю виданню Zeit Online.

Тільки коли буде таке припинення вогню, ми можемо розпочати мирні переговори. Сполучені Штати та наші європейські друзі поділяють це переконання. Тільки росія не виявляє бажання це зробити