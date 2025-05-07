Закінчення війни в Україні покаже, що через 80 років після Другої світової щось пішло не так - Єрмак
Київ • УНН
За словами Єрмака, закінчення війни покаже, що після Другої світової війни щось пішло не так. Мирні переговори можливі після 30-денного перемир'я.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що закінчення війни в України стане демонстрацією того, що через стільки часу після Другої світової війни у світі щось пішло не так. Про це Єрмак повідомив в інтерв’ю виданню Zeit Online, пише УНН.
Деталі
За його словами, закінчення війни між росією та Україною покаже, що через 80 років після Другої світової війни "щось пішло не так".
"Але ми достатньо сильні, щоб дотримуватися міжнародного права, поважати правила, які гарантують нашу свободу, незалежність та права людини", - зазначив Єрмак.
Доповнення
Єрмак заявив, що мирні переговори можуть розпочатися лише після досягнення 30-денного перемир’я. Про це Єрмак повідомив в інтерв’ю виданню Zeit Online.
Тільки коли буде таке припинення вогню, ми можемо розпочати мирні переговори. Сполучені Штати та наші європейські друзі поділяють це переконання. Тільки росія не виявляє бажання це зробити
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Єрмак вважає зустріч Президента Володимира Зеленського та очільника Білого Дому Дональда Трампа чудовою. Лідери мали можливість чесно і відкрито обговорити важливі речі.
"Це була чудова зустріч, чудова розмова між партнерами. Потрібно частіше спілкуватися в таких форматах, віч-на-віч, щоб краще розуміти один одного", - заявив Єрмак.
Нагадаємо
Напередодні глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, з якою обговорив оборонну співпрацю та питання відбудови України.
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