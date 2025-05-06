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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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5 травня, 14:12 • 32441 перегляди

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Дуда: Трамп може зупинити агресію росії та посадити путіна за стіл переговорів

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Дональд Трамп має економічні інструменти, щоб змусити росію дотримуватися міжнародного порядку. Він єдиний, хто здатен примусити путіна до переговорів.

Дуда: Трамп може зупинити агресію росії та посадити путіна за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп може зірвати плани кремля та зупинити агресію росії. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За словами Дуди, Трамп – єдиний, хто здатен примусити російського диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів.

США можуть використовувати різні економічні інструменти, щоб змусити росію чинити певні дії. Якщо хтось має можливість змусити путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів

- сказав польський лідер.

Він вважає, що президент США володіє засобами, що здатні змусити росію дотримуватися міжнародного порядку.

"Деякі з них можуть бути радикальними й жорсткими - зокрема, різноманітні економічні заходи. Однак я переконаний, що Дональд Трамп здатен їх втілити", – додав польський лідер.

Нагадаємо

Раніше Анджей Дуда прокоментував зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані, наголосивши, що найважливіше – інтереси Польщі. Він додав, що для поляків важливий справедливий мир, який гарантує безпеку.

Як діяти на випадок війни: у Польщі пообіцяли, що посібники з безпеки потраплять до кожної домівки30.04.25, 13:37 • 12643 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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