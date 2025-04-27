Дуда про зустріч Зеленського й Трампа: найголовніше - це інтереси Польщі та поляків
Київ • УНН
Анджей Дуда прокоментував зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані, наголосивши, що найважливіше – інтереси Польщі. Він додав, що для поляків важливий справедливий мир, який гарантує безпеку.
Президент Польщі Анджей Дуда коментуючи зустріч українського лідера Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Ватикані, заявив, що сподіваюся, що там панує особливий дух, який може надихнути на нові рішення, які допоможуть покласти край війні. Він також наголосив, що для нього найголовніше — це інтереси Польщі та поляків.
Про це Дуда сказав в інтерв'ю Polsat News, передає УНН.
Деталі
Дуда прокоментував зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані у Соборі Святого Петра.
Я сподіваюся, що там панує особливий дух, який може надихнути на нові рішення та ідеї, які допоможуть покласти край цій війні. Для мене найголовніше — це інтереси Польщі та поляків
Дуда пояснив, що в інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, "який також дасть нам гарантію миру, щоб ми могли справді розвиватися мирно, не боячись нападу, – сказав Дуда.
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Доповнення
26 квітня у Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.
Згодом Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що у путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні кілька днів й і додав, що задумався - чи хоче путін зупиняти війну.
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