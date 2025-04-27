Дуда про зустріч Зеленського й Трампа: найголовніше - це інтереси Польщі та поляків

Президент Польщі Анджей Дуда коментуючи зустріч українського лідера Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Ватикані, заявив, що сподіваюся, що там панує особливий дух, який може надихнути на нові рішення, які допоможуть покласти край війні. Він також наголосив, що для нього найголовніше — це інтереси Польщі та поляків.

Про це Дуда сказав в інтерв'ю Polsat News, передає УНН.

Дуда прокоментував зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані у Соборі Святого Петра.

Я сподіваюся, що там панує особливий дух, який може надихнути на нові рішення та ідеї, які допоможуть покласти край цій війні. Для мене найголовніше — це інтереси Польщі та поляків