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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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У Польщі допускають ймоврність війни: країна подвоює військовий бюджет та будує завод боєприпасів

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Польща виділяє 3 млрд злотих на будівництво заводу з виробництва 150 000 снарядів на рік. Це пов'язано з побоюваннями повномасштабної війни та дефіцитом потужностей.

У Польщі допускають ймоврність війни: країна подвоює військовий бюджет та будує завод боєприпасів

Польща подвоїла оборонний бюджет. Уряд виділив 3 млрд злотих на будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів. В планах - виробляти 150 000 снарядів на рік, адже в країні допускають ймовірність повномасштабної війни. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що дефіцит виробничих потужностей став критичною проблемою для польського уряду. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Польща збільшила витрати на оборону з 2,4% від валового внутрішнього продукту до 4,7% у 2025 році, збільшивши їх більш ніж удвічі у реальному вираженні.

Польські збройні сили та збройні сили наших союзників потребують великої кількості зброї, тому ринок оборони має величезний потенціал розвитку. Якщо ми не створимо власних оборонних можливостей, нам доведеться платити за чужі виробничі можливості. Це стосується кожної країни Європи

- сказав Яцек Тароціньскі, науковий співробітник відділу безпеки та оборони фінансованого державою аналітичного центру Центру східних досліджень.

Як пише видання, Україна найбільше потребує артилерійських снарядів, зокрема 155-мм - боєприпаси стандарту НАТО. Європейський Слоюз  зобов'язався поставити Києву два мільйони снарядів у 2025 році.

Працюючи над постачанням українських військ та створенням власних запасів, європейські країни вкладають значні кошти у нові виробничі потужності. Польща поставила собі за мету виробляти 150 000 снарядів на рік до 2025 року, згідно з планом, датованим 2023 роком. Однак, щоб досягти цієї мети, потрібен порох, постачання якого до Європи останніми роками були обмежені.

Європа стикається з дефіцитом пороху та вибухівки - Bloomberg21.03.25, 16:55 • 23096 переглядiв

За словами Конрада Голоти, заступника міністра державних активів, наразі плани щодо виробництва 150 000 снарядів на рік перенесено на 2028 рік.

Bloomberg повідомляє, що у квітні польський уряд ухвалив законопроєкт, спрямований на спрощення отримання дозволів на будівництво військової інфраструктури та виробничих об'єктів. Якщо документ буде ухвалено на всіх рівнях, Польщі буде легше використовувати фонди Європейського Союзу для інвестицій в оборону. 

Також, ще у листопаді 2024 року уряд Польщі виділив 3 млрд злотих на будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів, яке, як очікується, буде завершено до 2028 року.

Польща - країна на лінії фронту. Ми не можемо виключати можливість повномасштабної війни

- сказав Роберт Пшель, старший науковий співробітник аналітичного центру Центру східних досліджень.

Найкраща форма оборони – це стримування, додав він. Це означає мати більше, ніж просто обладнання та солдатів, це означає можливість виробляти у великих масштабах.

Нагадаємо

Польща зможе оборонятися тиждень-два у разі вторгнення рф через брак боєприпасів старого зразка. Нова техніка забезпечена боєприпасами, але запаси вичерпуються через допомогу Україні.

Анджей Дуда заявив, що Польща має шукати захист від російської загрози за допомогою ядерного стримування Франції. Він продовжує закликати доступу до американської ядерної зброї.

Польща запровадила електронні загородження на річках кордону з білоруссю в Підляському воєводстві. Це зроблено через збільшення спроб нелегального проникнення та нападів на прикордонників.

МЗС Польщі: метою москви є подальша війна, а не мир06.04.25, 23:34 • 13090 переглядiв

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