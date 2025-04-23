В Польше допускают вероятность войны: страна удваивает военный бюджет и строит завод боеприпасов

Польша удвоила оборонный бюджет. Правительство выделило 3 млрд злотых на строительство нового завода по производству боеприпасов. В планах - производить 150 000 снарядов в год, ведь в стране допускают вероятность полномасштабной войны. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дефицит производственных мощностей стал критической проблемой для польского правительства. После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году Польша увеличила расходы на оборону с 2,4% от валового внутреннего продукта до 4,7% в 2025 году, увеличив их более чем вдвое в реальном выражении.

Польские вооруженные силы и вооруженные силы наших союзников нуждаются в большом количестве оружия, поэтому рынок обороны имеет огромный потенциал развития. Если мы не создадим собственных оборонных возможностей, нам придется платить за чужие производственные возможности. Это касается каждой страны Европы - сказал Яцек Тароцински, научный сотрудник отдела безопасности и обороны финансируемого государством аналитического центра Центра восточных исследований.

Как пишет издание, Украина больше всего нуждается в артиллерийских снарядах, в частности 155-мм - боеприпасы стандарта НАТО. Европейский Слоюз обязался поставить Киеву два миллиона снарядов в 2025 году.

Работая над поставкой украинских войск и созданием собственных запасов, европейские страны вкладывают значительные средства в новые производственные мощности. Польша поставила себе цель производить 150 000 снарядов в год до 2025 года, согласно плану, датированному 2023 годом. Однако, чтобы достичь этой цели, нужен порох, поставки которого в Европу в последние годы были ограничены.

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По словам Конрада Голоты, заместителя министра государственных активов, сейчас планы по производству 150 000 снарядов в год перенесены на 2028 год.

Bloomberg сообщает, что в апреле польское правительство приняло законопроект, направленный на упрощение получения разрешений на строительство военной инфраструктуры и производственных объектов. Если документ будет принят на всех уровнях, Польше будет легче использовать фонды Европейского Союза для инвестиций в оборону.

Также, еще в ноябре 2024 года правительство Польши выделило 3 млрд злотых на строительство нового завода по производству боеприпасов, которое, как ожидается, будет завершено до 2028 года.

Польша - страна на линии фронта. Мы не можем исключать возможность полномасштабной войны - сказал Роберт Пшель, старший научный сотрудник аналитического центра Центра восточных исследований.

Лучшая форма обороны – это сдерживание, добавил он. Это означает иметь больше, чем просто оборудование и солдат, это означает возможность производить в больших масштабах.

Напомним

Польша сможет обороняться неделю-две в случае вторжения рф из-за нехватки боеприпасов старого образца. Новая техника обеспечена боеприпасами, но запасы исчерпываются из-за помощи Украине.

Анджей Дуда заявил, что Польша должна искать защиту от российской угрозы с помощью ядерного сдерживания Франции. Он продолжает призывать к доступу к американскому ядерному оружию.

Польша ввела электронные заграждения на реках границы с белоруссией в Подляском воеводстве. Это сделано из-за увеличения попыток нелегального проникновения и нападений на пограничников.

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