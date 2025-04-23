В Польше допускают вероятность войны: страна удваивает военный бюджет и строит завод боеприпасов
Киев • УНН
Польша выделяет 3 млрд злотых на строительство завода по производству 150 000 снарядов в год. Это связано с опасениями полномасштабной войны и дефицитом мощностей.
Польша удвоила оборонный бюджет. Правительство выделило 3 млрд злотых на строительство нового завода по производству боеприпасов. В планах - производить 150 000 снарядов в год, ведь в стране допускают вероятность полномасштабной войны. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что дефицит производственных мощностей стал критической проблемой для польского правительства. После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году Польша увеличила расходы на оборону с 2,4% от валового внутреннего продукта до 4,7% в 2025 году, увеличив их более чем вдвое в реальном выражении.
Польские вооруженные силы и вооруженные силы наших союзников нуждаются в большом количестве оружия, поэтому рынок обороны имеет огромный потенциал развития. Если мы не создадим собственных оборонных возможностей, нам придется платить за чужие производственные возможности. Это касается каждой страны Европы
Как пишет издание, Украина больше всего нуждается в артиллерийских снарядах, в частности 155-мм - боеприпасы стандарта НАТО. Европейский Слоюз обязался поставить Киеву два миллиона снарядов в 2025 году.
Работая над поставкой украинских войск и созданием собственных запасов, европейские страны вкладывают значительные средства в новые производственные мощности. Польша поставила себе цель производить 150 000 снарядов в год до 2025 года, согласно плану, датированному 2023 годом. Однако, чтобы достичь этой цели, нужен порох, поставки которого в Европу в последние годы были ограничены.
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По словам Конрада Голоты, заместителя министра государственных активов, сейчас планы по производству 150 000 снарядов в год перенесены на 2028 год.
Bloomberg сообщает, что в апреле польское правительство приняло законопроект, направленный на упрощение получения разрешений на строительство военной инфраструктуры и производственных объектов. Если документ будет принят на всех уровнях, Польше будет легче использовать фонды Европейского Союза для инвестиций в оборону.
Также, еще в ноябре 2024 года правительство Польши выделило 3 млрд злотых на строительство нового завода по производству боеприпасов, которое, как ожидается, будет завершено до 2028 года.
Польша - страна на линии фронта. Мы не можем исключать возможность полномасштабной войны
Лучшая форма обороны – это сдерживание, добавил он. Это означает иметь больше, чем просто оборудование и солдат, это означает возможность производить в больших масштабах.
Напомним
Польша сможет обороняться неделю-две в случае вторжения рф из-за нехватки боеприпасов старого образца. Новая техника обеспечена боеприпасами, но запасы исчерпываются из-за помощи Украине.
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