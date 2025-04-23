В Польше допускают вероятность войны: страна удваивает военный бюджет и строит завод боеприпасов

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
22 апреля, 18:22 • 22534 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 49272 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 80739 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 86922 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 107285 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 163920 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 122282 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 226848 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 119604 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 85558 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
0.9м/с
40%
751 мм
Популярные новости

В Одессе прогремели взрывы - городской голова

22 апреля, 19:56 • 11364 просмотра

Telegraph: США представят в Лондоне план мирного урегулирования из семи пунктов

00:27 • 9722 просмотра

Администрация Трампа ликвидировала группу по расследованию военных преступлений рф против Украины - The Washington Post

01:42 • 14589 просмотра

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

03:03 • 3612 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

04:31 • 11870 просмотра
публикации

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 48765 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 80739 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 70158 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 163920 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 131262 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 16777 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 17114 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 47852 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 39340 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 84830 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

В Польше допускают вероятность войны: страна удваивает военный бюджет и строит завод боеприпасов

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Польша выделяет 3 млрд злотых на строительство завода по производству 150 000 снарядов в год. Это связано с опасениями полномасштабной войны и дефицитом мощностей.

В Польше допускают вероятность войны: страна удваивает военный бюджет и строит завод боеприпасов

Польша удвоила оборонный бюджет. Правительство выделило 3 млрд злотых на строительство нового завода по производству боеприпасов. В планах - производить 150 000 снарядов в год, ведь в стране допускают вероятность полномасштабной войны. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дефицит производственных мощностей стал критической проблемой для польского правительства. После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году Польша увеличила расходы на оборону с 2,4% от валового внутреннего продукта до 4,7% в 2025 году, увеличив их более чем вдвое в реальном выражении.

Польские вооруженные силы и вооруженные силы наших союзников нуждаются в большом количестве оружия, поэтому рынок обороны имеет огромный потенциал развития. Если мы не создадим собственных оборонных возможностей, нам придется платить за чужие производственные возможности. Это касается каждой страны Европы

- сказал Яцек Тароцински, научный сотрудник отдела безопасности и обороны финансируемого государством аналитического центра Центра восточных исследований.

Как пишет издание, Украина больше всего нуждается в артиллерийских снарядах, в частности 155-мм - боеприпасы стандарта НАТО. Европейский Слоюз  обязался поставить Киеву два миллиона снарядов в 2025 году.

Работая над поставкой украинских войск и созданием собственных запасов, европейские страны вкладывают значительные средства в новые производственные мощности. Польша поставила себе цель производить 150 000 снарядов в год до 2025 года, согласно плану, датированному 2023 годом. Однако, чтобы достичь этой цели, нужен порох, поставки которого в Европу в последние годы были ограничены.

Европа сталкивается с дефицитом пороха и взрывчатки - Bloomberg21.03.25, 16:55 • 23096 просмотров

По словам Конрада Голоты, заместителя министра государственных активов, сейчас планы по производству 150 000 снарядов в год перенесены на 2028 год.

Bloomberg сообщает, что в апреле польское правительство приняло законопроект, направленный на упрощение получения разрешений на строительство военной инфраструктуры и производственных объектов. Если документ будет принят на всех уровнях, Польше будет легче использовать фонды Европейского Союза для инвестиций в оборону. 

Также, еще в ноябре 2024 года правительство Польши выделило 3 млрд злотых на строительство нового завода по производству боеприпасов, которое, как ожидается, будет завершено до 2028 года.

Польша - страна на линии фронта. Мы не можем исключать возможность полномасштабной войны

- сказал Роберт Пшель, старший научный сотрудник аналитического центра Центра восточных исследований.

Лучшая форма обороны – это сдерживание, добавил он. Это означает иметь больше, чем просто оборудование и солдат, это означает возможность производить в больших масштабах.

Напомним

Польша сможет обороняться неделю-две в случае вторжения рф из-за нехватки боеприпасов старого образца. Новая техника обеспечена боеприпасами, но запасы исчерпываются из-за помощи Украине.

Анджей Дуда заявил, что Польша должна искать защиту от российской угрозы с помощью ядерного сдерживания Франции. Он продолжает призывать к доступу к американскому ядерному оружию.

Польша ввела электронные заграждения на реках границы с белоруссией в Подляском воеводстве. Это сделано из-за увеличения попыток нелегального проникновения и нападений на пограничников.

МИД Польши: целью москвы является дальнейшая война, а не мир06.04.25, 23:34 • 13090 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаЭкономика
Беларусь
Анджей Дуда
NATO
Европейский Союз
Франция
Соединенные Штаты
Украина
Польша
Brent
$68.03
Bitcoin
$93,652.90
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,356.65
Ethereum
$1,816.18