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Президент Польщі Дуда хоче доступу до французького ядерного щита

Київ • УНН

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Анджей Дуда заявив, що Польща має шукати захист від російської загрози за допомогою ядерного стримування Франції. Він продовжує закликати доступу до американської ядерної зброї.

Президент Польщі Дуда хоче доступу до французького ядерного щита

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна має шукати захисту від потенційної російської загрози за допомогою ядерного стримування Франції, продовжуючи закликати до доступу до американської ядерної зброї, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Я вважаю, що ми можемо ухвалити обидва рішення, - сказав президент Польщі Bloomberg в інтерв'ю у Варшаві. - Ці дві ідеї не є ні такими, що суперечать, ні взаємовиключними".

Прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив парламенту в березні, що Польща може прагнути доступу до ядерної зброї, і сказав, що він веде "серйозні переговори" щодо пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона використати ядерний потенціал Парижа для захисту європейських союзників.

Ядерне прагнення, як вказано, доповнює і так амбітну програму переозброєння Варшави, викликану повномасштабним вторгненням росії в Україну понад три роки тому. З 4,7% економічного виробництва Польща є лідером НАТО за витратами на оборону. Варшава також заручилася фінансовою підтримкою ЄС для зміцнення свого кордону із союзником росії білоруссю та російським ексклавом калінінградом, пише видання.

Але спроби Дуди лобіювати у попередній адміністрації США, щоб залучити Варшаву до її програми ядерного обміну, як вказано, не дали жодних результатів.

Виступаючи менш ніж за чотири місяці до того, як піти з посади, Дуда захищав свої зусилля, заявивши, що роль НАТО полягає в тому, щоб протистояти "агресивній поведінці росії". 2023 року російський диктатор володимир путін заявив, що москва розмістила частину своєї тактичної ядерної зброї в білорусі, що налякало членів східного флангу альянсу.

"Як НАТО має намір відреагувати на це? Моя відповідь дуже проста, - сказав Дуда. - Ми пропонуємо вам поширити ядерний обмін також і на нашу територію".

Тим часом, схвалення Польщею пропозиції Макрона може зіткнутися з низкою перешкод, оскільки ядерний щит Франції не залежить від гарантій безпеки НАТО, які поширюються на Польщу, пише видання. Варшава також взяла на себе зобов'язання не придбавати ядерну зброю як країна, яка підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Париж і Варшава наразі завершують роботу над двостороннім договором, який охоплюватиме оборону, ядерну енергетику та наукову співпрацю серед інших питань, згідно з повідомленням французького президента на X минулого тижня після телефонної розмови з Туском.

Американські війська

Також Дуда, який встановив тісні зв'язки з Трампом і мав коротку зустріч з ним у Вашингтоні в лютому, сказав, що "немає підстав стверджувати, що чисельність американської армії в Польщі скоротиться".

"Якраз навпаки", - сказав він. Дуда сказав, що його сприйняття зустрічей з Трампом і міністром оборони США Пітом Гегсетом полягає в тому, що військова присутність США "у Польщі, насамперед у Польщі, на східному фланзі, швидше буде посилена".

В останні роки Варшава прагнула збільшити свій геополітичний вплив. Дуда був затятим прихильником так званої Ініціативи трьох морів, або просто Тримор'я, створеної десять років тому для налагодження співпраці між країнами Центральної та Східної Європи, будівництва інфраструктури та зближення їх економік.

Форум, який охоплює 13 країн, що розташовані між Балтійським, Чорним та Адріатичним морями, може відіграти важливу роль у підтримці України, сказав президент Польщі. Він прийме лідерів на саміті у Варшаві 28-29 квітня, у якому візьме участь міністр енергетики США Кріс Райт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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