Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна искать защиты от потенциальной российской угрозы с помощью ядерного сдерживания Франции, продолжая призывать к доступу к американскому ядерному оружию, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Я считаю, что мы можем принять оба решения, - сказал президент Польши Bloomberg в интервью в Варшаве. - Эти две идеи не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими".

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил парламенту в марте, что Польша может стремиться к доступу к ядерному оружию, и сказал, что он ведет "серьезные переговоры" по предложению президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.

Ядерное стремление, как указано, дополняет и без того амбициозную программу перевооружения Варшавы, вызванную полномасштабным вторжением россии в Украину более трех лет назад. С 4,7% экономического производства Польша является лидером НАТО по расходам на оборону. Варшава также заручилась финансовой поддержкой ЕС для укрепления своей границы с союзником россии белоруссией и российским эксклавом калининградом, пишет издание.

Но попытки Дуды лоббировать в предыдущей администрации США, чтобы привлечь Варшаву к ее программе ядерного обмена, как указано, не дали никаких результатов.



Выступая менее чем за четыре месяца до того, как уйти с должности, Дуда защищал свои усилия, заявив, что роль НАТО заключается в том, чтобы противостоять "агрессивному поведению россии". В 2023 году российский диктатор владимир путин заявил, что москва разместила часть своего тактического ядерного оружия в белоруссии, что напугало членов восточного фланга альянса.

"Как НАТО намерено отреагировать на это? Мой ответ очень прост, - сказал Дуда. - Мы предлагаем вам распространить ядерный обмен также и на нашу территорию".

Тем временем, одобрение Польшей предложения Макрона может столкнуться с рядом препятствий, поскольку ядерный щит Франции не зависит от гарантий безопасности НАТО, которые распространяются на Польшу, пишет издание. Варшава также взяла на себя обязательства не приобретать ядерное оружие как страна, подписавшая Договор о нераспространении ядерного оружия.

Париж и Варшава в настоящее время завершают работу над двусторонним договором, который будет охватывать оборону, ядерную энергетику и научное сотрудничество среди других вопросов, согласно сообщению французского президента на X на прошлой неделе после телефонного разговора с Туском.

Американские войска

Также Дуда, который установил тесные связи с Трампом и имел короткую встречу с ним в Вашингтоне в феврале, сказал, что "нет оснований утверждать, что численность американской армии в Польше сократится".

"Как раз наоборот", - сказал он. Дуда сказал, что его восприятие встреч с Трампом и министром обороны США Питом Хегсетом заключается в том, что военное присутствие США "в Польше, прежде всего в Польше, на восточном фланге, скорее будет усилено".

В последние годы Варшава стремилась увеличить свое геополитическое влияние. Дуда был ярым сторонником так называемой Инициативы трех морей, или просто Триморья, созданной десять лет назад для налаживания сотрудничества между странами Центральной и Восточной Европы, строительства инфраструктуры и сближения их экономик.

Форум, который охватывает 13 стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, может сыграть важную роль в поддержке Украины, сказал президент Польши. Он примет лидеров на саммите в Варшаве 28-29 апреля, в котором примет участие министр энергетики США Крис Райт.