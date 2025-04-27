Дуда о встрече Зеленского и Трампа: самое главное - это интересы Польши и поляков
Киев • УНН
Анджей Дуда прокомментировал встречу Зеленского и Трампа в Ватикане, подчеркнув, что самое важное – интересы Польши. Он добавил, что для поляков важен справедливый мир, который гарантирует безопасность.
Президент Польши Анджей Дуда, комментируя встречу украинского лидера Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Ватикане, заявил, что надеюсь, что там царит особый дух, который может вдохновить на новые решения, которые помогут положить конец войне. Он также подчеркнул, что для него самое главное — это интересы Польши и поляков.
Об этом Дуда сказал в интервью Polsat News, передает УНН.
Детали
Дуда прокомментировал встречу Зеленского и Трампа в Ватикане в Соборе Святого Петра.
Я надеюсь, что там царит особый дух, который может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут положить конец этой войне. Для меня самое главное — это интересы Польши и поляков
Дуда пояснил, что в интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, "который также даст нам гарантию мира, чтобы мы могли действительно развиваться мирно, не боясь нападения, – сказал Дуда.
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Дополнение
26 апреля в Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.
Впоследствии Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что у путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городах и поселках Украины в последние несколько дней и добавил, что задумался - хочет ли путин останавливать войну.
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