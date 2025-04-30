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Як діяти на випадок війни: у Польщі пообіцяли, що посібники з безпеки потраплять до кожної домівки

Київ • УНН

 • 4136 перегляди

Польща навчатиме населення діям на випадок катастроф та воєн. У кожну домівку надішлють "Посібник з безпеки", щоб навчити розпізнавати загрози та реагувати на них.

Як діяти на випадок війни: у Польщі пообіцяли, що посібники з безпеки потраплять до кожної домівки

Польське суспільство навчатимуть як впоратися із загрозами безпеці, в умовах стихійних лих або військових дій. Для цього уряд країни підготував "Посібник з безпеки", - у профільних міністерствах планують, що видання потрапить до кожного польського будинку.

Передає УНН із посиланням на РАР.

Деталі

Ініціативу пояснив заступник голови Міністерства оборони Цезарій Томчик.

За прикладом таких країн, як Швеція, Фінляндія, такий посібник, такий незамінний довідник дійде і до поляків. Скоріше, це буде у вигляді певної брошури, яка стосується не тільки військових загроз, а загроз взагалі. (...) Не тільки питання певного військового конфлікту, але й питання повеней, загрози 

- сказав Томчик у коментарі ЗМІ.

Інформації про те, як поводитися в небезпечній ситуації, надто мало, сказав посадовець і уточнив, що суспільство в Польщі "втратило здатність розпізнавати":

  • чи є завивання сирен загрозою;
    • або випробуванням;
      • чи річницею якихось подій у зв'язку з державними святкуваннями.

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        Отже спеціальне видання має бути оформлене у формі невеликої книги. Посібник буде доставлено на поштові скриньки, а також буде доступний в електронному вигляді. Його розповсюдження супроводжуватиметься медіакампанією.

        Нагадаємо

        УНН передавав, що Данія, Норвегія, Фінляндія та Швеція випустили нові посібники для населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Швеція особливо підкреслює загрозу військового конфлікту та закликає громадян бути готовими до оборони.

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        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

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