Американці масово купують бункери через загрози: скільки коштує сховище

Мешканці США на тлі глобальних загроз дедалі частіше стурбовані захистом себе – найзаможніші з них купують бункери для себе і своїх родин. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє УНН.

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За даними опитування 2023 року, близько третини дорослих американців готуються до сценарію кінця світу, витрачаючи в цілому 11 мільярдів доларів впродовж року.

Однією з компаній, яка проектує і будує бункери є Atlas Survival Shelters. Її генеральний директор, Рон Хаббард, підкреслив: американці всіх верств населення, незважаючи на вік, дедалі частіше стурбовані пандемією Covid, фінансовим колапсом, заворушеннями у США і загрозою нової світової війни.

Бункери можуть включати паркувальні місця, спортзали та теплиці. За його словами, зараз укриття можна купити за 20 000 доларів.

Вони призначені для хлопців, які заробляють 60 000 доларів на рік. Ці люди їздять на пікапах Chevy, а не на Феррарі – каже Хаббард.

Але не лише Atlas Survival Shelters займається виробництвом бункерів: на колишньому складі боєприпасів у Південній Дакоті компанія Vivos Group перетворила 575 складських будівель на бункери.

Оренда бункера впродовж 99 років коштує 55 000 доларів, також щорічно треба платити внесок у 1 091 долар.

Нагадаємо

У німецькому місті Хамм виставили на аукціон триповерховий бункер часів Другої світової війни. Він коштує 1 євро, однак новому власнику доведеться витратити 620 тисяч євро на його знесення.