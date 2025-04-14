Американцы массово покупают бункеры из-за угроз: сколько стоит убежище

Жители США на фоне глобальных угроз все чаще обеспокоены защитой себя – самые богатые из них покупают бункеры для себя и своих семей. Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает УНН.

Детали

По данным опроса 2023 года, около трети взрослых американцев готовятся к сценарию конца света, тратя в общей сложности 11 миллиардов долларов в течение года.

Одной из компаний, которая проектирует и строит бункеры, является Atlas Survival Shelters. Ее генеральный директор, Рон Хаббард, подчеркнул: американцы всех слоев населения, несмотря на возраст, все чаще обеспокоены пандемией Covid, финансовым коллапсом, беспорядками в США и угрозой новой мировой войны.

Бункеры могут включать парковочные места, спортзалы и теплицы. По его словам, сейчас укрытие можно купить за 20 000 долларов.

Они предназначены для парней, которые зарабатывают 60 000 долларов в год. Эти люди ездят на пикапах Chevy, а не на Феррари – говорит Хаббард.

Но не только Atlas Survival Shelters занимается производством бункеров: на бывшем складе боеприпасов в Южной Дакоте компания Vivos Group превратила 575 складских зданий в бункеры.

Аренда бункера в течение 99 лет стоит 55 000 долларов, также ежегодно надо платить взнос в 1 091 доллар.

Напомним

В немецком городе Хамм выставили на аукцион трехэтажный бункер времен Второй мировой войны. Он стоит 1 евро, однако новому владельцу придется потратить 620 тысяч евро на его снос.