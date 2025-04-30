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Как действовать в случае войны: в Польше пообещали, что пособия по безопасности попадут в каждый дом

Киев • УНН

 • 2660 просмотра

Польша будет обучать население действиям в случае катастроф и войн. В каждый дом направят "Руководство по безопасности", чтобы научить распознавать угрозы и реагировать на них.

Как действовать в случае войны: в Польше пообещали, что пособия по безопасности попадут в каждый дом

Польское общество будут обучать, как справиться с угрозами безопасности, в условиях стихийных бедствий или военных действий. Для этого правительство страны подготовило "Руководство по безопасности", - в профильных министерствах планируют, что издание попадет в каждый польский дом.

Передает УНН со ссылкой на РАР.

Детали

Инициативу объяснил заместитель председателя Министерства обороны Цезарий Томчик.

По примеру таких стран, как Швеция, Финляндия, такое руководство, такой незаменимый справочник дойдет и до поляков. Скорее, это будет в виде определенной брошюры, которая касается не только военных угроз, а угроз вообще. (...) Не только вопрос определенного военного конфликта, но и вопрос наводнений, угрозы 

- сказал Томчик в комментарии СМИ.

Информации о том, как вести себя в опасной ситуации, слишком мало, сказал чиновник и уточнил, что общество в Польше "утратило способность распознавать":

  • является ли завывание сирен угрозой;
    • или испытанием;
      • или годовщиной каких-либо событий в связи с государственными празднованиями.

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        Итак специальное издание должно быть оформлено в форме небольшой книги. Руководство будет доставлено на почтовые ящики, а также будет доступно в электронном виде. Его распространение будет сопровождаться медиакампанией.

        Напомним

        УНН передавал, что Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция выпустили новые пособия для населения по действиям в чрезвычайных ситуациях. Швеция особо подчеркивает угрозу военного конфликта и призывает граждан быть готовыми к обороне.

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        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

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