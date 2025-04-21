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Беспилотный летательный аппарат

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Financial Times

Японские ученые приручили молнию: появился первый в мире дрон, способный перенаправлять молнии

Киев • УНН

 • 2120 просмотра

Японская компания NTT успешно испытала первый в мире дрон, способный индуцировать и перенаправлять молнии для защиты инфраструктуры. В ходе испытаний 13 декабря 2024 года дрон выдержал удар до 150 000 ампер и остался в воздухе.

Японские ученые приручили молнию: появился первый в мире дрон, способный перенаправлять молнии

Японская компания NTT испытала первый в мире дрон, способный перенаправлять молнии, чтобы защищать города и инфраструктуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tomshardware.

Подробности

Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) может похвастаться тем, что она разработала первую в мире систему наведения молний, использующую запрограммированные дроны. Беспилотники NNT летают в грозозащитных клетках.

После успешных испытаний в начале этого года есть надежда, что сети этих беспилотников можно будет установить в городах и ключевой инфраструктуре как профилактическое средство защиты, - говорится в публикации.

Эксперимент

NTT провела эксперимент, чтобы выяснить, можно ли использовать дроны для предотвращения ущерба от молнии. Компания использовала наземное оборудование для мониторинга, чтобы определить уровень опасности от молнии на местности. Когда приближались грозовые тучи и наблюдались колебания электрического поля, на перехват отправили дрон, оснащенный молниезащитой.

Во время испытательного полета 13 декабря 2024 года беспилотный летательный аппарат, прикрепленный к заземляющему проводу, поднялся на высоту 300 метров, чтобы приблизиться к вероятной грозовой туче. NTT утверждает, что специалисты наблюдали мощный электрический импульс и заявляют, что достигли "первой в мире успешной индукции молнии с помощью дрона".

Когда молния ударила в дрон, он смог продолжить полет благодаря защите клетки, хотя она частично и расплавилась.

"Ключевым является то, что беспилотник мог оставаться в воздухе после блокирования", - говорят в NTT и добавляют, что успешно испытали их на разрядах до 150 000 ампер.

NTT намерена продолжать совершенствовать свои беспилотные летательные аппараты, вызывающие и наводящие молнию. Они ставят своей целью, в частности, улучшить точность прогнозирования расположения молнии. Кроме того, планируется исследование и разработка накопления энергии молнии, которая безопасно отводится.

Дополнительно

Согласно статистическим данным NTT, повреждение молнией не такое уж редкое явление. Ежегодно в Японии ущерб от молнии составляет от 100 до 200 млрд иен (до 1,4 млрд долларов США), кроме того, от этого природного явления нередко страдают и люди. Тем временем обычные громоотводы не обеспечивают желаемого покрытия и более сложны в установке.

В Грузии группа альпинистов попала под удар молнии: вероятно, есть жертва11.08.24, 14:52 • 34268 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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