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Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Financial Times

The Guardian

BFM TV

Facebook

Японські вчені приборкали блискавку: з'явився перший у світі дрон, здатний переспрямовувати громовиці

Київ • УНН

 • 4066 перегляди

Японська компанія NTT успішно випробувала перший у світі дрон, здатний індукувати та переспрямовувати блискавки для захисту інфраструктури. Під час тесту 13 грудня 2024 року дрон витримав удар до 150 000 ампер і залишився в повітрі.

Японські вчені приборкали блискавку: з'явився перший у світі дрон, здатний переспрямовувати громовиці

Японська компанія NTT випробувала перший у світі дрон, здатний переспрямовувати блискавки, аби захищати міста та інфраструктуру. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tomshardware.

Деталі

Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) може похвалитися тим, що вона розробила першу у світі систему наведення блискавок, яка використовує запрограмовані дрони. Безпілотники NNT літають у грозозахисних клітках.

Після успішних випробувань на початку цього року є надія, що мережі цих безпілотників можна буде встановити в містах і ключовій інфраструктурі як профілактичний засіб захисту, - йдеться у публікації.

Експеримент

NTT провела експеримент, щоб з’ясувати, чи можна використовувати дрони для запобігання пошкодженню від блискавки. Компанія використовувала наземне обладнання для моніторингу, щоб визначити рівень небезпеки від блискавки на місцевості. Коли наближалися грозові хмари та спостерігалися коливання електричного поля, на перехоплення відправили дрон, оснащений блискавкозахистом.

Під час випробувального польоту 13 грудня 2024 року безпілотний літальний апарат, прикріплений до дроту заземлення, піднявся на висоту 300 метрів, щоб наблизитися до ймовірної грозової хмари. NTT стверджує, що фахівці спостерігали потужний електричний імпульс і стверджують, що досягли "першої у світі успішної індукції блискавки за допомогою дрона".

Коли блискавка вдарила в дрон, він міг продовжити політ завдяки захисту клітки, хоча вона частково й розплавилася.

"Ключовим є те, що безпілотник міг залишатися в повітрі після блокування", - кажуть в NTT і додають, що успішно випробували їх на вибухах до 150 000 ампер.

NTT має намір продовжувати удосконалювати свої безпілотні літальні апарати, що запускають блискавку та наводять її. Вони мають на меті зокрема покращити точність прогнозування розташування блискавки. Крім того, планується дослідження та розробка накопичення енергії блискавки, яка безпечно відводиться.

Додатково

Згідно зі статистичними даними NTT, пошкодження блискавкою не таке рідкісне явище. Щороку в Японії шкода від блискавки становить від 100 до 200 млрд йєн (до 1,4 млрд доларів США), окрім того, від цього природного явища нерідко страждають і люди. Тим часом звичайні громовідводи не забезпечують бажаного покриття та є більш складними у встановленні.

У Грузії група альпіністів потрапила під удар блискавки: ймовірно, є жертва11.08.24, 14:52 • 34270 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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