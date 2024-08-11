В Грузии группа альпинистов попала под удар молнии: вероятно, есть жертва

Группа альпинистов попала в сильную грозу во время восхождения на вершину Шхелда (4386 м) в Сванети. По предварительным данным, один из них погиб, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

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Три человека, которые запросили помощь, были эвакуированы с помощью вертолета, сообщила Служба управления чрезвычайных ситуаций. Они сообщили, что четвертый член группы упал со скалы во время удара молнии, спасатели ищут.