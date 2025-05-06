Дуда: Трамп может остановить агрессию россии и посадить путина за стол переговоров
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Дональд Трамп обладает экономическими инструментами, чтобы заставить россию соблюдать международный порядок. Он единственный, кто способен принудить путина к переговорам.
Президент США Дональд Трамп может сорвать планы кремля и остановить агрессию россии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
По словам Дуды, Трамп – единственный, кто способен заставить российского диктатора владимира путина сесть за стол переговоров.
США могут использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить россию совершать определенные действия. Если кто-то имеет возможность заставить путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов
Он считает, что президент США обладает средствами, которые способны заставить россию соблюдать международный порядок.
"Некоторые из них могут быть радикальными и жесткими - в частности, различные экономические меры. Однако я убежден, что Дональд Трамп способен их воплотить", – добавил польский лидер.
Напомним
Ранее Анджей Дуда прокомментировал встречу Зеленского и Трампа в Ватикане, подчеркнув, что самое важное – интересы Польши. Он добавил, что для поляков важен справедливый мир, который гарантирует безопасность.
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