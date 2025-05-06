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Дуда: Трамп может остановить агрессию россии и посадить путина за стол переговоров

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Дональд Трамп обладает экономическими инструментами, чтобы заставить россию соблюдать международный порядок. Он единственный, кто способен принудить путина к переговорам.

Дуда: Трамп может остановить агрессию россии и посадить путина за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп может сорвать планы кремля и остановить агрессию россии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По словам Дуды, Трамп – единственный, кто способен заставить российского диктатора владимира путина сесть за стол переговоров.

США могут использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить россию совершать определенные действия. Если кто-то имеет возможность заставить путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов

- сказал польский лидер.

Он считает, что президент США обладает средствами, которые способны заставить россию соблюдать международный порядок.

"Некоторые из них могут быть радикальными и жесткими - в частности, различные экономические меры. Однако я убежден, что Дональд Трамп способен их воплотить", – добавил польский лидер.

Напомним

Ранее Анджей Дуда прокомментировал встречу Зеленского и Трампа в Ватикане, подчеркнув, что самое важное – интересы Польши. Он добавил, что для поляков важен справедливый мир, который гарантирует безопасность.

Как действовать в случае войны: в Польше пообещали, что пособия по безопасности попадут в каждый дом30.04.25, 13:37 • 12643 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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