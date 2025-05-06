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Єрмак провів першу зустріч з тимчасовою повіреною у справах США Джулі Девіс: деталі

Київ • УНН

 • 3222 перегляди

Андрій Єрмак зустрівся з Джулі Девіс, обговоривши оборонну співпрацю та відбудову України. Також наголосив на важливості угоди про інвестиційний фонд відбудови.

Єрмак провів першу зустріч з тимчасовою повіреною у справах США Джулі Девіс: деталі

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, з якою обговорив оборонну співпрацю та питання відбудови України. Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.

Провів першу зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Привітав пані Девіс із початком дипломатичної місії в нашій державі. Обговорили ключові питання українсько-американського партнерства 

- повідомив Єрмак.

Глава ОП подякував США і всьому американському народові за незмінну підтримку України у боротьбі за свободу. Він також відзначив дипломатичні зусилля президента Дональда Трампа та згадав про позитивні наслідки зустрічей, які відбулися з представниками його адміністрації у Лондоні й Парижі.

Повне й безумовне припинення вогню — це перший і критично важливий крок для старту переговорів щодо справедливого й тривалого миру

 - зазначив Єрмак.

Також Єрмак та Девіс окремо обговорили оборонну співпрацю та питання післявоєнної відбудови.

Підкреслив важливість підписання двосторонньої угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови. Верховна Рада вже готується до її ратифікації цього тижня. Це буде новий етап у стратегічному партнерстві між Україною та США 

- повідомив Єрмак.

Доповнення

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс прибула до Києва і приступила до виконання обов’язків на цій посаді 5 травня.

Ми раді вітати у Києві тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні 

- повідомили у посольстві США в Києві.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

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