Єрмак провів першу зустріч з тимчасовою повіреною у справах США Джулі Девіс: деталі

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, з якою обговорив оборонну співпрацю та питання відбудови України. Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.

Глава ОП подякував США і всьому американському народові за незмінну підтримку України у боротьбі за свободу. Він також відзначив дипломатичні зусилля президента Дональда Трампа та згадав про позитивні наслідки зустрічей, які відбулися з представниками його адміністрації у Лондоні й Парижі.

Повне й безумовне припинення вогню — це перший і критично важливий крок для старту переговорів щодо справедливого й тривалого миру

Також Єрмак та Девіс окремо обговорили оборонну співпрацю та питання післявоєнної відбудови.

Підкреслив важливість підписання двосторонньої угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови. Верховна Рада вже готується до її ратифікації цього тижня. Це буде новий етап у стратегічному партнерстві між Україною та США

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс прибула до Києва і приступила до виконання обов’язків на цій посаді 5 травня.

Ми раді вітати у Києві тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні