Ермак провел первую встречу с временной поверенной в делах США Джули Дэвис: детали

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, с которой обсудил оборонное сотрудничество и вопросы восстановления Украины. Об этом Ермак сообщил на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Провел первую встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Поздравил госпожу Дэвис с началом дипломатической миссии в нашем государстве. Обсудили ключевые вопросы украинско-американского партнерства

Глава ОП поблагодарил США и весь американский народ за неизменную поддержку Украины в борьбе за свободу. Он также отметил дипломатические усилия президента Дональда Трампа и вспомнил о положительных последствиях встреч, которые состоялись с представителями его администрации в Лондоне и Париже.

Полное и безусловное прекращение огня — это первый и критически важный шаг для старта переговоров о справедливом и длительном мире

Также Ермак и Дэвис отдельно обсудили оборонное сотрудничество и вопросы послевоенного восстановления.

Подчеркнул важность подписания двустороннего соглашения об учреждении Инвестиционного фонда восстановления. Верховная Рада уже готовится к его ратификации на этой неделе. Это будет новый этап в стратегическом партнерстве между Украиной и США

Временно поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис прибыла в Киев и приступила к исполнению обязанностей на этой должности 5 мая.

Мы рады приветствовать в Киеве временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис. После подписания исторического соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине