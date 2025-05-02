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У ЄС відреагували на можливий відхід США з мирних переговорів: запевнили у підтримці України

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

ЄС запевнив Україну у незмінній підтримці та продовженні збільшення військової допомоги, незалежно від можливого відходу США від мирних переговорів.

У ЄС відреагували на можливий відхід США з мирних переговорів: запевнили у підтримці України

ЄС прокоментували інформацію щодо можливого відходу США від ролі посередника у мирних переговорах щодо війни рф проти України. ЄС запевняє у незмінності своєї підтримки.

Про це заявив представник ЄС із зовнішньої політики Ануар Ель Ануні під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

На даному етапі ми не будемо вдаватися до будь-яких спекуляцій, але ми можемо сказати, що нашим пріоритетом, який завжди був незмінним, є забезпечення того, щоб Україна була сильною державою. Ми продовжуємо збільшувати нашу військову підтримку Україні

- зазначив Ель Ануні.

Так у Єврокомісії відповіли на запитання журналістів про те, що якщо Сполучені Штати відмовляться від ролі посередника, чи зможе Європейський Союз або окремі країни-члени ЄС взяти на себе цю роль.

За словами Ель Ануні, ЄС продовжує нарощувати військову допомогу Україні.

Держави-член виділили 23 мільярди євро на підтримку цього року. Також досягнуто двох третин мети щодо забезпечення боєприпасами, запланованої на 2025 рік.

Чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів. І ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля на всіх рівнях, в будь-який час, щоб підтримати Україну, підтримати її право на захист і підтримати тривалий і справедливий мир для України. Це те, що ми робимо вже більше трьох років і чого ми будемо продовжувати дотримуватися. Отже, це наш напрямок проблем. І чим більше країн, очевидно, включаючи США, зможуть розділити цю спільну мету, тим краще для зміцнення України

- додав представник ЄС.

Нагадаємо

За словами речниці Держдепартаменту Теммі Брюс, держсекретар Марко Рубіо заявив про готовність США і надалі допомагати у мирних переговорах між Україною та рф.

Суть змін полягає в тому, що ми як і раніше залишаємося залученими і будемо допомагати, чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно літати по світу, щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін

- пояснила речниця Держдепу.
Аліна Волянська

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