У ЄС відреагували на можливий відхід США з мирних переговорів: запевнили у підтримці України

ЄС прокоментували інформацію щодо можливого відходу США від ролі посередника у мирних переговорах щодо війни рф проти України. ЄС запевняє у незмінності своєї підтримки.

Про це заявив представник ЄС із зовнішньої політики Ануар Ель Ануні під час брифінгу, передає УНН.

На даному етапі ми не будемо вдаватися до будь-яких спекуляцій, але ми можемо сказати, що нашим пріоритетом, який завжди був незмінним, є забезпечення того, щоб Україна була сильною державою. Ми продовжуємо збільшувати нашу військову підтримку Україні

Так у Єврокомісії відповіли на запитання журналістів про те, що якщо Сполучені Штати відмовляться від ролі посередника, чи зможе Європейський Союз або окремі країни-члени ЄС взяти на себе цю роль.

За словами Ель Ануні, ЄС продовжує нарощувати військову допомогу Україні.

Держави-член виділили 23 мільярди євро на підтримку цього року. Також досягнуто двох третин мети щодо забезпечення боєприпасами, запланованої на 2025 рік.

Чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів. І ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля на всіх рівнях, в будь-який час, щоб підтримати Україну, підтримати її право на захист і підтримати тривалий і справедливий мир для України. Це те, що ми робимо вже більше трьох років і чого ми будемо продовжувати дотримуватися. Отже, це наш напрямок проблем. І чим більше країн, очевидно, включаючи США, зможуть розділити цю спільну мету, тим краще для зміцнення України