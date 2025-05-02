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США не скасовуватимуть санкції проти рф, але можуть ввести нові – Держдеп

Київ • УНН

 • 860 перегляди

США не планують скасовувати чинні санкції проти росії, можливе введення нових. Держсекретар Рубіо заявив про готовність США і надалі допомагати у мирних переговорах між Україною та рф.

США не скасовуватимуть санкції проти рф, але можуть ввести нові – Держдеп

Сполучені Штати Америки не скасовуватимуть чинні санкції проти росії, натомість може запровадити нові. Про це повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, інформує УНН.

Деталі

Вона нагадала, що президент США Дональд Трамп раніше висловив готовність запровадити вторинні санкції у разі відмови кремля погоджуватися на мир.

Звичайно ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент хоче, щоб усі наші дії як держави були дипломатичними - він чітко дотримується цього підходу. Водночас він розуміє, що є й інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують уваги

- сказала Брюс.

Також, за її словами, держсекретар Марко Рубіо заявив про готовність США і надалі допомагати у мирних переговорах між Україною та рф.

"Суть змін полягає в тому, що ми як і раніше залишаємося залученими і будемо допомагати, чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно літати по світу, щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін", - пояснила речниця Держдепу.

Нагадаємо

Днями Теммі Брюс попередила, що Вашингтон відмовиться від посередництва в дипломатичних зусиллях із припинення війни в Україні, якщо "не буде досягнуто прогресу".

У Сенаті США готують "нищівні" санкції проти рф у разі відсутності переговорів01.05.25, 09:49 • 8538 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Марко Рубіо
Державний департамент США
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