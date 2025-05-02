США не скасовуватимуть санкції проти рф, але можуть ввести нові – Держдеп

Сполучені Штати Америки не скасовуватимуть чинні санкції проти росії, натомість може запровадити нові. Про це повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, інформує УНН.

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Вона нагадала, що президент США Дональд Трамп раніше висловив готовність запровадити вторинні санкції у разі відмови кремля погоджуватися на мир.

Звичайно ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент хоче, щоб усі наші дії як держави були дипломатичними - він чітко дотримується цього підходу. Водночас він розуміє, що є й інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують уваги - сказала Брюс.

Також, за її словами, держсекретар Марко Рубіо заявив про готовність США і надалі допомагати у мирних переговорах між Україною та рф.

"Суть змін полягає в тому, що ми як і раніше залишаємося залученими і будемо допомагати, чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно літати по світу, щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін", - пояснила речниця Держдепу.

Нагадаємо

Днями Теммі Брюс попередила, що Вашингтон відмовиться від посередництва в дипломатичних зусиллях із припинення війни в Україні, якщо "не буде досягнуто прогресу".

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